Personal Data amplia il portafoglio con la soluzione Data Loss Prevention di ITsMine

Personal Data, system integrator bresciano del Gruppo Project, focalizzato su soluzioni per la virtualizzazione, la continuità operativa e la cybersecurity dei sistemi IT, annuncia la collaborazione con ITsMine, azienda israeliana che propone al mercato Beyond DLP, una soluzione che ha un approccio nuovo, unico e proattivo alla prevenzione della perdita dei dati (Data Loss Prevention).

La piattaforma Beyond DLP non richiede policy e agenti endpoint permanenti e garantisce alle aziende protezione contro gli aggressori interni ed esterni grazie a una soluzione completamente automatizzata con falsi positivi trascurabili e senza influire sulla produttività dei dipendenti. La sua è una visione evolutiva alle soluzioni tradizionali: è facile da implementare, è di semplice manutenzione ed è caratterizzata da un GPS Tracking che avvisa solo su veri indicatori di attacco o esfiltrazione, tenendo traccia di chi utilizza il file permettendo di conoscerne la posizione.

“Nell’era dei data breach oggi più che mai le aziende devono dotarsi di sistemi di Data Loss Prevention assolutamente necessari per preservare il patrimonio informativo ed evitare impatti importanti sul business”, afferma Giuliano Tonolli, AD di Personal Data. “La soluzione di ITsMine è veramente innovativa perché si differenzia da tutti i prodotti tradizionali presenti sul mercato che sono estremamente complicati da gestire e utilizzare, si concentra sulla prevenzione e analizza il comportamento e le tecniche di intrusione in modo molto semplice. Inoltre, è trasparente sia per i dipendenti sia per i reparti IT ed è assolutamente compliance al GDPR”.

“Personal Data è un system integrator dotato di forte esperienza in ambito cybersecurity. Noi offriamo una soluzione che ha un approccio all’avanguardia rispetto la sicurezza dei dati. Siamo convinti che la nostra collaborazione aiuterà quelle organizzazioni che danno oggi priorità alla difesa dei loro dati sensibili contro gli attacchi informatici e vogliono evitare qualsiasi tipo di intrusione, mantenendo al contempo conformità, sicurezza e continuità aziendale”, commenta Stefano Volpi, Vice President of Sales Europe di ITsMine.

Beyond DLP di ITsMine fornisce sicurezza e protezione agli ambienti di lavoro condivisi e distribuiti, rispettando le conformità normative. Attraverso intelligenza artificiale, machine learning e tecniche di disruption, mette in sicurezza i tre stadi dei dati digitali – statici, in transito, in uso – differenziando tra due vettori d’attacco (interni ed esterni) gestendoli in modo automatico, così come è automatizzata e dinamica la categorizzazione del dato. Mediante i Software MinesT, le informazioni vengono tracciate e controllate per prevenire l’uso improprio intenzionale e non intenzionale dei dati sensibili, agendo in modo preventivo sulla perdita e violazione dei dati.