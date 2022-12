E4 Computer Engineering: 20 anni nel segno dell’innovazione tecnologica

E4 Computer Engineering, azienda fondata nel 2002 e da sempre focalizzata sull’innovazione tecnologica, in particolare in ambito HPC, nel corso del 2022 ha raggiunto il traguardo dei suoi primi venti anni di attività.

Due decenni in cui l’azienda, fortemente e orgogliosamente italiana, ha saputo affermarsi sul mercato nazionale e internazionale come player di riferimento in ambito tecnologico. Oggi, E4 Computer Engineering è un Solution Provider riconosciuto a livello internazionale per l’alto grado di expertise in ambito HPC, High Performance Data Analytics, AI, Virtualization e Private Cloud.

“Si tratta di un traguardo importante, tanto più perché raggiunto mettendo sempre al primo posto l’eccellenza dei nostri servizi e delle nostre soluzioni, entrambi valori riconosciuti a livello internazionale,” spiega Cosimo Damiano Gianfreda, CEO di E4. “I nostri continui investimenti in innovazione tecnologica e in personale altamente specializzato ci hanno permesso di arrivare a collaborare con i principali Centri di Ricerca italiani ed esteri, così da poter fare parte di programmi di livello nazionale ed europeo in ambito HPC e AI.”

In Italia, E4 ha realizzato negli anni progetti molto avanzati sia nell’ambito del supercalcolo sia anche per diversi altri tipi di workload a elevata intensità computazionale, come il cluster D.A.V.I.D.E. realizzato nell’ambito del PRACE-3IP PCP Pre-Commercial Procurement, che riguardava servizi di R&D per il design di un sistema HPC ad alta efficienza energetica, installato presso il CINECA e basato su OpenPower e GPU Nvidia; il cluster Risc-V Monte Cimone, progettato insieme al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e dell’Informazione dell’Università di Bologna e al CINECA, e il sistema Franklin da 256 GPU realizzato per l’Istituto Italiano di Tecnologia.

Un’azienda dalle prospettive europee

E4 collabora con le più prestigiose Università e con importanti Centri di Ricerca e di Calcolo, come il CERN di Ginevra, dal quale ha ottenuto significativi riconoscimenti.

La partecipazione ai principali progetti europei in ambito High Performance Computing e Intelligenza Artificiale costituisce una parte fondamentale della strategia di E4. L’ente di riferimento per una gran parte di questi progetti è la European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), che si occupa di coordinare gli sforzi e gestire le risorse dei vari paesi con l’obiettivo di fare dell’Europa il leader mondiale del Supercalcolo.

All’interno di EuroHPC JU, E4 è attualmente coinvolta in 12 progetti, compresa la European Processor Initiative (EPI), che coinvolge 28 partner provenienti da 10 paesi europei e ha l’intento di rendere l’UE indipendente nelle tecnologie dei chip di High Performance Computing (HPC) e di infrastruttura HPC.

“Grazie allo spirito innovativo che da sempre contraddistingue E4, siamo attenti all’evoluzione del mercato e alle esigenze delle aziende, per poter fornire sempre soluzioni all’avanguardia capaci di rispondere in modo puntuale alle diverse necessità,” continua Gianfreda. “HPC, Intelligenza Artificiale e Big Data assumeranno un ruolo sempre più rilevante in ogni ambito, dal mondo della ricerca a quello medicale e noi siamo pronti e orgogliosi di supportarli al meglio con la nostra esperienza e le nostre tecnologie.”

Nel 2018 è stata fondata la sister company E4 Analytics, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente l’offerta di consulenza e servizi professionali nel settore del Big Data Analytics e dell’Artificial Intelligence. E4 Analytics lavora per diffondere e integrare le tecnologie della data science nelle organizzazioni che desiderano intraprendere la trasformazione digitale del loro business per migliorare prodotti e processi, così da rendere i dati una risorsa concreta per produrre valore.

Nel 2020, E4 ha aperto la filiale tedesca E4 Deutschland con l’obiettivo di espandere la propria presenza anche in mercati altamente competitivi, una realtà che sta già portando grandi soddisfazioni ed eccellenti risultati.