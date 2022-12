Targa Telematics aderische a UN Global Compact

Targa Telematics, tech company specializzata nello sviluppo di soluzioni IoT e piattaforme digitali per la mobilità connessa, ha annunciato di aver aderito all’iniziativa UN Global Compact, promossa dalle Nazioni Unite per sviluppare, implementare e adottare politiche sostenibili e di responsabilità sociale d’impresa.

Si tratta dell’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al mondo: alla sua costituzione, nel luglio del 2000, sono oltre 9.500 le aziende e 3.000 le associazioni, provenienti da 160 paesi nel mondo, che vi hanno aderito. L’impegno è ambizioso: promuovere, nella propria sfera di influenza, progetti di collaborazione per sviluppare i dieci principi condivisi universalmente e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite per il 2030.

Con la firma dell’accordo, Targa Telematics si impegna a integrare in modo ancora più rigoroso nella sua strategia e nelle operazioni quotidiane i principi fondamentali legati al rispetto dei diritti umani, agli standard lavorativi, alla tutela dell’ambiente e alla lotta alla corruzione.

Questo non solo per rispondere alla richiesta di un impegno alla cooperazione e partnership in una prospettiva multi-stakeholder dettata dal UN Global Compact, ma come risultato di una politica di inclusione e adesione ai valori umani, da sempre prerogativa del management aziendale e parte del proprio DNA, e che si traduce nella promozione di azioni, comportamenti sociali e civili che tengano in considerazioni le future generazioni.

Come parte integrante del suo contributo, Targa Telematics, in particolare attraverso il suo hub di Ricerca&Sviluppo di Treviso, che conta al momento su un team di circa 60 professionisti, si impegna a sviluppare e sperimentare progetti in materia di Sviluppo Sostenibile, mettendo a disposizione dei propri clienti know-how e competenze tecnologiche per realizzare soluzioni di mobilità ultima generazione in grado di garantire un minor impatto ambientale.

Come dichiarato da Nicola De Mattia, CEO di Targa Telematics: «La decisione di aderire al programma Global Compact delle Nazioni Unite rientra in un quadro più ampio di scelte che la società sta compiendo per evolvere verso un modello più sostenibile, inclusivo, attento alle persone e di promozione di una cultura della cittadinanza d’impresa. È stato piuttosto naturale aderire a questo progetto, dal momento che da sempre adottiamo determinati principi, che sono alla base dei nostri valori, consapevoli che solo con il contributo di tanti si possono raggiungere traguardi significativi per la collettività».