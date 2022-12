Dynatrace è leader in AIOps

La software intelligence company Dynatrace (NYSE: DT) ha annunciato che Forrester ha nominato la società Leader nel rapporto The Forrester Wave: Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps), Q4 2022. Forrester ha valutato 11 fornitori e ha assegnato a Dynatrace i punteggi migliori in entrambe le categorie Current Offering e Strategy, che definiscono il posizionamento di ciascun fornitore all’interno della Wave.

Il rapporto afferma: “La complessità dei sistemi IT e la continua crescita esponenziale dei dati telemetrici stanno determinando la necessità di migliorare gli insight aziendali con l’AI/ML…. La flessibilità nell’implementazione in ambienti dinamici e nel monitoraggio in tempo reale di diversi stack tecnologici è essenziale per garantire il valore delle implementazioni AIOps”.

Secondo la valutazione di Forrester, Dynatrace “fornisce una piattaforma unificata di livello enterprise con un modello dati altamente contestualizzato per rispondere alle esigenze della sua base clienti globale. La sua visione superiore si concentra su casi d’uso mirati che sfruttano il modello unificato, l’intelligenza artificiale e l’automazione. Dynatrace è un’ottima soluzione per i clienti che hanno esigenze di business insight avanzate e ambienti ibridi complessi e che vogliono consolidare i loro sforzi tecnologici attorno a un’offerta AIOps full-stack che possa crescere con loro”.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Steve Tack, SVP Product Management di Dynatrace: «È gratificante ricevere un riconoscimento da una società di analisi leader come Forrester. Le organizzazioni stanno costruendo servizi digitali in ambienti multicloud altamente dinamici, e ciò sta producendo un’esplosione di dati e complessità. Per indirizzare la trasformazione digitale su larga scala, i team hanno bisogno di risposte precise e di automazione intelligente in tutti i loro stack tecnologici. Inoltre, hanno bisogno di un’intelligenza artificiale trasparente e affidabile che alimenti le operazioni automatizzate. Queste funzionalità sono esattamente ciò che Dynatrace AIOps offre».