Colt, anno nuovo, nuova strategia aziendale

Colt Technology Services, azienda globale di infrastrutture digitali, ha annunciato il suo nuovo posizionamento e strategia a livello globale.

La nuova visione del marchio nasce da dati e informazioni raccolte tra dipendenti e clienti in 12 paesi e si basa su una strategia che, sfidando la tradizionale reputazione del settore, ha come focus la customer experience e il consumption-based, per incoraggiare la trasformazione digitale delle aziende globali.

L’obiettivo di Colt, già marchio riconosciuto del settore, è mettere la potenza dell’universo digitale nelle mani dei suoi clienti, ovunque, in qualsiasi momento e in qualsiasi modo mettendo al centro i clienti, i partner e il pianeta per diventare l’azienda di infrastrutture digitali con cui le compagnie più importanti del mondo scelgono di connettersi.

Collocata da EcoVadis tra le top aziende globali in termini di sostenibilità e nominata azienda dell’anno da Frost&Sullivan, Colt è già una delle poche società di telecomunicazioni guidate da un amministratore delegato donna (Keri Gilder, nella foto), è all’avanguardia nei programmi di promozione della diversità, dell’equità e dell’inclusione e nell’impegno “ESG (Environmental, Social and Governance) by Design“, che vede l’ESG alla base di ogni parte della sua attività.

Il altre parole, il riposizionamento del marchio, basato sull’analisi dei clienti, riflette i valori fondamentali, l’impegno ESG e la strategia digitale di Colt, che sfida ora la tradizionale reputazione del settore delle telecomunicazioni nei mercati internazionali.