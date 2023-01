Database in cloud: Oracle conferma la leadership

Oracle ha annunciato di avere ricevuto riconoscimenti da Gartner in tre recenti report sui database in cloud.

Oracle è stata evidenziata come Leader nel Gartner “Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems” del 2022; inoltre, per il quinto anno consecutivo Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP) ha ottenuto il punteggio più alto in tutti e quattro i casi d’uso analizzati nel report Gartner 2022 “Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Operational Use Cases” . Infine, Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW) si è classificato al secondo posto in tutti i casi d’uso nel report “Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Analytical Use Cases”.

Nel confronto tra i 17 fornitori considerati, Oracle ATP ha ottenuti i punteggi più alti per tutti e quattro i casi d’uso operativi inseriti nel report sulle funzionalità strategiche per i sistemi di gestione di cloud database, ovvero:

transazioni OLTP;

transazioni leggere;

transazioni aumentate;

elaborazione degli eventi di flusso.

Il report Gartner sulle funzionalità strategiche per i sistemi di gestione di database in cloud per i casi d’uso analitici ha classificato i fornitori in quattro casi d’uso:

data warehouse tradizionali;

data warehouse logici;

data lake;

streaming analytics.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andrew Mendelsohn, Executive Vice President, Database Server Technologies, Oracle: «La capacità di innovazione tecnologica in Oracle Database è la forza trainante della grande crescita della nostra base clienti ed è su questa che si fonda la posizione di leadership che abbiamo raggiunto tra i cloud hyperscaler. Continuiamo a spostare avanti il limite di ciò che è possibile fare con i sistemi di gestione dei dati per offrire prestazioni, automazione e integrazione per tutti i tipi di carichi di lavoro e dati e per supportare per gli ambienti multicloud. I risultati ottenuti nei report di Gartner si aggiungono ai riconoscimenti dati da altri importanti analisti a Oracle Autonomous Database come soluzione di database in cloud leader di settore, per tutti i tipi di carichi di lavoro».

Oracle Autonomous Database, primo e unico database autonomo sul mercato, viene eseguito in maniera nativa su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ed è in grado di proteggere in modo automatizzato database ad alta disponibilità, configurarli e ottimizzarli per carichi di lavoro specifici e ridimensionare le risorse se e quando necessario.

Basandosi sull’esclusivo motore di database convergente (NdR “converged database”, ossia un database che lavora su tipologie di dati e di query quanto mai diversificate) di Oracle, Oracle Autonomous Database offre un set completo di funzionalità per supportare tutti i più moderni tipi di dati, carichi di lavoro e stili di sviluppo; semplifica la creazione e il funzionamento di tutte le applicazioni e riduce complessità, costi e rischi.

Oltre che sul cloud pubblico di Oracle (OCI), Oracle Autonomous Database può essere reso disponibile all’interno dei datacenter dei clienti tramite Oracle Exadata Cloud@Customer e nelle “OCI Dedicated Region” dei clienti stessi, per consentire loro di modernizzare la propria infrastruttura database on-premises rispettando i requisiti di residenza e sovranità dei dati e di bassa latenza.