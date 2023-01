Emmanuel Becker (Equinix) alla guida di IDA

Equinix. ha annunciato la nomina di Emmanuel Becker, Managing Director del mercato italiano, a Presidente dell’Italian DataCenter Association (IDA), nata dal sodalizio fra Microsoft, Equinix, Rai Way, CBRE, Data4, STACK Infrastructure, Digital Realty, Vantage Data Center.

La realtà associativa si pone la missione di diventare portavoce istituzionale del comparto aziendale che sta alla base del futuro digitale italiano e, conseguentemente, di rispondere così al bisogno di un’utenza digitale sempre più corposa, collaborando alla definizione di standard, norme, know-how del comparto e promuovere la formazione del talento: il tutto, verso l’obiettivo finale di rendere l’Italia il terreno ideale per lo sviluppo digitale innescato dai data center. Per questa ragione, gli sforzi di IDA si concentreranno soprattutto sull’attivazione di processi che facilitino la costruzione di data center sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico, rispondendo alle sfide di sostenibilità affrontate sia dall’Italia che dal resto del mondo.

Come spiegato in una nota ufficiale dallo stesso Emmanuel Becker: «I data center sono il cuore pulsante dell’economia digitale; sono il tessuto connettivo che ha dato vita alla data economy odierna. In qualità di Presidente di IDA, non potrei essere più orgoglioso di portare il mio contributo allo sviluppo del settore e guidare l’associazione nell’ufficializzazione di un comparto che oggi gioca un ruolo di primo piano nell’evoluzione economica del Paese, impegnandoci in particolar modo nella creazione di data center pienamente sostenibili e, pertanto, massimamente proficui per il tessuto economico italiano».

Come aggiunto da Judith Gardiner, VP Growth and Emerging Markets di Equinix: «Equinix è il fulcro della connettività del Mediterraneo e l’Italia si colloca proprio al centro di questo contesto, come importante gateway strategico. I data center sono infrastrutture essenziali senza le quali intere città e Paesi si fermerebbero. Spesso le persone non si rendono conto dei grandi benefici che apportano, perciò sono molto orgogliosa di vedere il nostro Managing Director di Equinix Italia, Emmanuel Becker, svolgere un ruolo fondamentale nella costituzione della nuova Italian DataCenter Association. Nel suo nuovo incarico, grazie al costante supporto di Equinix, Emmanuel potrà svolgere al meglio il ruolo di leader del settore, portando questo a raggiungere un nuovo livello di riconoscimento istituzionale e contribuendo alla nascita di nuovi progetti di ricerca e sostenibilità in tutta l’industria e la filiera».