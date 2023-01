Open Innovation Procurement: firmato accordo di collaborazione tra AgID e Regione Lombardia

AgID e Regione Lombardia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la valorizzazione del software Open 2.0 in iniziative di Open Innovation Procurement. Open 2.0 è un applicativo open source messo a disposizione da Regione Lombardia per la creazione di strumenti collaborativi.

Un set di soluzioni software pronte all’uso e personalizzabili, rivolto a soggetti pubblici e privati che necessitano di uno strumento a supporto dei processi di comunicazione, condivisione e project management in chiave collaborativa. In particolare, l’accordo prevede le seguenti attività:

– condividere conoscenze, informazioni, know-how, esperienze, metodologie e buone pratiche funzionali all’evoluzione di Open 2.0;

– valutare e definire attività progettuali volte allo sviluppo di nuove funzionalità ed al miglioramento del livello di qualità di Open 2.0;

– realizzare iniziative per la diffusione di Open 2.0 nella P.A., secondo i modelli del cloud computing adottati dalle Pubbliche Amministrazioni, anche promuovendo lo sviluppo di comunità di amministrazioni utenti del software;

– stimolare la crescita di un mercato di servizi innovativi per lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione di servizi applicativi basati sul software Open 2.0;

– individuare buone prassi e modalità di utilizzo di Open 2.0 nell’ambito di iniziative di open innovation, di innovation procurement e, più in generale, per l’attuazione dei grandi progetti strategici di ricerca e innovazione per la trasformazione digitale del Paese;

– promuovere la partecipazione delle Parti alle iniziative istituzionali, nazionali e transnazionali in tema di innovation procurement, anche allo scopo.

Regione e AgID ritengono importante perseguire l’obiettivo comune di condividere esperienze e conoscenze, promuovere la diffusione di soluzioni particolarmente innovative e buone prassi, mettendo a sistema le risorse ritenute necessarie per favorire un processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione.