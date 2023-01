Hitachi Vantara e Model9 insieme per accelerare la modernizzazione dei dati mainframe

Hitachi Vantara, la filiale di Hitachi che si occupa di infrastrutture digitali moderne, gestione ed analisi dei dati e soluzioni digitali, ha annunciato una nuova partnership a livello globale con Model9, azienda atttiva nella gestione dei dati in cloud per mainframe. La partnership consentirà di offrire, alle aziende che utilizzano i mainframe come piattaforma per il proprio core business, un miglior accesso ai dati ed una maggiore visibilità. Inoltre, la partnership rappresenterà un valore aggiunto per le aziende che utilizzano ambienti cloud ibridi.

Quasi tre quarti (71%) delle aziende Fortune 500 ospitano il proprio sistema informatico centrale su mainframe e un recente studio ha evidenziato la sempre maggiore importanza della creazione di un unico punto di gestione dei dati in ambienti ibridi a fronte della modernizzazione dei mainframe messa in atto da sempre più aziende. È tuttavia vero che se da un lato tale modernizzazione riveste un ruolo sempre più critico per le aziende, lo spostamento dei dati nel cloud può essere difficile e non privo di rischi. Le aziende devono prendere in considerazione tutta una serie di fattori che vanno dalla sicurezza al volume dei dati coinvolti, dalla capacità di accedere completamente ai dati per ricavarne valore ai timori legati agli eventuali malfunzionamenti di applicazioni che hanno sinora svolto bene il loro compito.

L’unicità della collaborazione tra Hitachi Vantara e Model9 consentirà alle aziende di generare un maggiore valore aggiunto dai dati grazie al cloud, rendendo i dati mainframe disponibili e accessibili sia alle applicazioni cloud che ai servizi di analisi predittiva, accelerando la trasformazione del cloud aziendale in modo rapido, economico e a basso rischio. Aggiungendo ulteriori funzionalità al portfolio di object storage di Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) serie 5000 e Hitachi Content Platform (HCP), il software Model9 collega il mainframe permettendo ai clienti di trasferire i dati attuali o storici dello stesso mainframe – indipendentemente dal fatto che siano archiviati su disco o su nastro – senza la necessità di archiviare temporaneamente su disco. Inoltre, la tecnologia consente ai clienti di sbloccare in modo sicuro i dati formattati su mainframe per poterli utilizzare in qualsiasi cloud privato o pubblico.

“Il problema per molte organizzazioni è che i dati on-premises sono contenuti in strutture a silos e che l’accesso ai dati legacy sui nastri di backup è complesso”, ha detto Mark Ablett, President, Digital Infrastructure, Hitachi Vantara. “La combinazione del nostro portfolio di storage VSP serie 5000 e HCP con il software Model9 offre diversi benefici, tra i quali la possibilità di avere copie di backup protette, di recuperare e ripristinare i dati in tempi rapidi e di sostituire il costoso hardware virtuale su nastro con uno storage cloud a costi abbordabili. Tutto ciò è anche un ottimo esempio di come la nostra solida rete di partner sia in grado di promuovere soluzioni affidabili e offrire risultati redditizi ai clienti”.

“La verità è che la modernizzazione dei mainframe richiede tempo ed è fondamentale che le aziende siano in grado di accedere e generare valore dai dati mainframe durante la transizione”, ha sottolineato Gil Peleg, Chief Executive Officer di Model9. “Sfruttando l’esperienza combinata di Hitachi Vantara e di Model9 nella governance e nella gestione sicura dei dati, siamo in grado di proporre al mercato un’offerta unica capace di offrire un approccio semplificato e che contemporaneamente consenta ai clienti di proteggere, accedere e monetizzare i propri dati”.

“Per avere successo, un programma per i partner deve essere un veicolo strategico sia per i fornitori che per i loro partner, e consentire loro di sfruttare le capacità e le competenze specifiche di ciascuna parte per affrontare insieme le sfide del mercato”, ha dichiarato Steve White, Program Vice President, Channels and Alliances, IDC. “La direttiva secondo la quale si lavora assieme per dare il meglio dei due mondi, consentirà a entrambe le aziende di concentrarsi sul fornire valore aggiunto ai clienti comuni e di sostenere la crescita del business sviluppato congiuntamente durante l’espansione in specifici settori ed aree geografiche”.

La soluzione VSP 5000 di Hitachi Vantara è un’infrastruttura di storage di nuova generazione progettata per fornire una base di partenza moderna per la trasformazione digitale e la modernizzazione dei data center. Grazie al fatto di supportare blocchi, file e carichi di lavoro containerizzati, VSP si posiziona come una delle piattaforme di archiviazione dati più performanti, scalabili e resilienti sul mercato, capace di supportare qualsiasi carico di lavoro da sistemi aperti a mainframe.

Hitachi Content Platform (HCP) offre un vasto ecosistema di soluzioni, tra cui una gestione dei dati completa ed intelligente che va oltre il solo object storage per sbloccare l’intero valore dei dati. Leader nel GigaOm “Radar for Unstructured Data Management Business Solutions” Report, nonché uno dei Top 5 DCIG On-premises SDS Object Storage Solution, il portafoglio HCP di Hitachi è stato giudicato eccezionale per l’analisi dei metadati, l’analisi dei big data, la conformità e la sicurezza. HCP offre una gestione completa dei dati per IoT, big data e dati non strutturati, sia in locale che in cloud.

La soluzione software brevettata di Model9 esegue il backup dei set di dati, il full volume dump, il backup aggregato, la migrazione il trasferimento dei dati e il richiamo in automatico. Il software funziona parallelamente ai prodotti di gestione dati e semplifica l’implementazione consentendo di reindirizzare alcuni dati allo storage in cloud.

Hitachi Vantara e Model9 vendono congiuntamente la soluzione a livello globale.