Extreme Fabric aiuta le imprese a crescere

Extreme Networks annuncia che diversi clienti a livello globale – tra cui la località montana più alta della Germania, le città di Memphis e di Milwaukee, un importante distretto scolastico di Green Bay, Wisconsin, un importante fornitore di servizi sanitari in Belgio e l’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas – stanno sfruttando le soluzioni Network Fabric di Extreme per creare reti sicure, flessibili e ad alte prestazioni. Le soluzioni Extreme Fabric, tra cui Extreme Fabric Connect ed Extreme Fabric Attach, semplificano ai team IT la gestione delle applicazioni e degli endpoint in tutta l’organizzazione. Creando un’unica rete sicura, i clienti possono ridurre significativamente la loro potenziale superficie di attacco, migliorare le prestazioni delle applicazioni e migliorare l’efficienza operativa. Il Network Fabric offre una visione unificata e iper-segmentata del traffico e delle attività, semplificando radicalmente la gestione della rete per le aziende con più sedi fisiche che servono utenti con esigenze e possibilità di accesso diverse. Inoltre, le funzionalità avanzate di automazione consentono di scalare facilmente i servizi di rete per supportare un maggior numero di utenti, sedi, dispositivi e applicazioni.

Le soluzioni Extreme Fabric

· Implementazioni di rete semplici e veloci

o Harry Reid International Airport utilizza il Network Fabric per supportare lo scalo commerciale di Las Vegas e i due aeroporti di aviazione generale. La rete ad alte prestazioni fornisce connettività per la tracciabilità dei bagagli, i biglietti mobili e i servizi presso i chioschi delle compagnie aeree. Fabric Connect consente al team IT di unificare le operazioni nei tre siti aeroportuali e di estendere facilmente la connettività dove e quando serve per le attività di manutenzione, riducendo i costi generali e migliorando l’efficienza operativa.

· Resilienza della rete in qualsiasi ambiente

o Green Bay Area Public Schools serve 20.000 studenti e 2.500 dipendenti in 43 edifici. Il distretto scolastico supporta migliaia di dispositivi connessi e i programmi di studio si basano molto sulle risorse online e sullo streaming video. Il Network Fabric di Extreme fornisce una connessione affidabile e sicura progettata per ambienti ad alta densità, in modo che le classi non siano bloccate in attesa che le lezioni vengano caricate. Inoltre, il team IT può risolvere rapidamente tutti i problemi di prestazioni, riducendo al minimo le interruzioni della giornata scolastica e migliorando l’esperienza di apprendimento complessiva.

o Bayerische Zugspitzbahn è la località montana più alta della Germania, che offre sci in inverno ed escursioni e visite turistiche in tutte le stagioni. La rete del resort deve essere in grado di resistere ai venti forti e alle forti variazioni di temperatura, poiché supporta la vendita dei biglietti per i visitatori, i servizi di ospitalità per la vendita al dettaglio e il cibo, nonché i controlli di accesso per le funivie che salgono e scendono dalla montagna. Il Network Fabric fornisce una connessione stabile e ad alte prestazioni, aiutando a garantire che i visitatori non rimangano bloccati in nessun punto del resort. Questo ha migliorato notevolmente l’esperienza dei clienti e ridotto gli OPEX, creando al contempo le basi per nuovi flussi di entrate.

· Visibilità end-to-end e maggiore sicurezza

o Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) è un importante fornitore di servizi sanitari del Belgio orientale, che aveva bisogno di stare al passo con la rapida evoluzione della tecnologia nel settore sanitario, e fornire allo stesso tempo una connettività sicura per i dispositivi medici fondamentali per l’assistenza ai pazienti. Grazie a Fabric Connect, ZOL ha potuto segmentare la propria rete ed estendere la connettività ai diversi campus, garantendo ai pazienti di continuare a ricevere i migliori servizi medici, migliorando i sistemi di comunicazione del personale e riducendo le attività di gestione della rete per il team IT.

Dan DeBacker, Senior Vice President of Products di Extreme Networks, ha commentato: “La rete è un elemento strategico per il sostentamento di ogni organizzazione, data la richiesta di più applicazioni, più dispositivi, più endpoint e più ampiezza di banda. Questa crescente dipendenza dalla rete può mettere a dura prova sia le persone che le attività. Aiutiamo i clienti a semplificare il networking migliorando l’orchestrazione, l’automazione, il controllo e la visibilità, all’interno di un’infrastruttura sicura. Ma soprattutto, permettiamo ai team IT di stare al passo con le richieste, senza consumare risorse, tempo e denaro, creando in definitiva una migliore esperienza per l’utente finale e trasformando la rete in un centro di profitto per l’azienda”.