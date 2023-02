RISE with SAP: esteso il supporto su Red Hat Enterprise Linux

SAP e Red Hat hanno annunciato oggi un ampliamento della propria partnership teso a incrementare in modo significativo l’utilizzo e il supporto di Red Hat Enterprise Linux da parte di SAP. Questa collaborazione mira a consentire operazioni di business più evolute e a supportare la trasformazione cloud in tutti i settori e a promuovere un’innovazione IT olistica. In particolare la collaborazione riguarda la possibilità di estendere il supporto di RISE with SAP su Red Hat Enterprise Linux.

Forte di una collaborazione di lunga data con Red Hat, SAP sta progressivamente migrando parte della sua architettura IT interna e il portfolio SAP Enterprise Cloud Services sull’infrastruttura standard di Red Hat Enterprise Linux, con un cambiamento inteso a soddisfare meglio le esigenze aziendali e IT in continua evoluzione. Come parte della sua roadmap di migrazione, SAP sta incrementando il supporto per la soluzione RISE with SAP utilizzando Red Hat Enterprise Linux come sistema operativo di riferimento per l’implementazione della soluzione RISE with SAP per le nuove attività.

Grazie alla sua affidabilità e al supporto degli ambienti hybrid cloud, Red Hat Enterprise Linux è considerato una piattaforma di riferimento da aziende mondiali in tutti i settori.

Red Hat Enterprise Linux offre una base coerente e affidabile per le distribuzioni di software SAP, fornendo allo stesso tempo un’infrastruttura Linux standard per supportare i clienti SAP in ambienti ibridi e multi-cloud.

Gli ambienti IT interni di SAP e i SAP Enterprise Cloud Services che adottano Red Hat Enterprise Linux possono ottenere maggiore flessibilità per soddisfare i requisiti tecnologici più recenti e prepararsi agli sviluppi futuri. Abbinato alla soluzione RISE with SAP, Red Hat Enterprise Linux offre funzionalità di performance migliorate per supportare le implementazioni della soluzione RISE with SAP in ambienti cloud, facilitando il percorso verso l’adozione e la trasformazione del cloud per tutte le imprese impegnate a contribuire alla nuova ondata di innovazione nell’IT. Nel corso del prossimo anno, la stretta collaborazione tra Red Hat e SAP mirerà ad ampliare il supporto dei carichi di lavoro di RISE with SAP su Red Hat Enterprise Linux e ad allargare l’adozione di Red Hat Enterprise Linux da parte di SAP.

“Red Hat Enterprise Linux offre una solida infrastruttura aperta per supportare le implementazioni software SAP, fornendo una base coerente per i carichi di lavoro del cloud ibrido”, ha dichiarato Lalit Patil, CTO, SAP Enterprise Cloud Services, SAP SE. “Siamo entusiasti di evolvere ulteriormente la nostra tradizione di innovazione insieme a Red Hat per fornire alle imprese maggiore flessibilità e resilienza negli ambienti cloud”.

“Le organizzazioni che cercano di espandere i sistemi di business intelligence e analytics nell’open hybrid cloud hanno bisogno di un sistema operativo di base che sia testato, validato e affidabile per sostenere queste operazioni critiche su ogni footprint”, ha aggiunto Gunnar Hellekson, vicepresidente e direttore generale della Business Unit Red Hat Enterprise Linux, Red Hat. “Red Hat Enterprise Linux si è già dimostrato un backbone affidabile per le aziende Fortune 500 a livello globale, e siamo lieti di estendere ulteriormente questa fiducia al mondo SAP e ai nostri clienti comuni che potranno scegliere Red Hat Enterprise Linux come sistema operativo a supporto dei carichi di lavoro software e delle business operations su SAP”.

Per sostenere un’adozione diffusa di Red Hat Enterprise Linux da parte di SAP, Red Hat metterà a disposizione ingegneri di prodotto dedicati e risorse on-site che affiancheranno i team tecnici e ingegneristici di SAP nella standardizzazione di Red Hat Enterprise Linux e nell’interoperabilità delle soluzioni SAP e Red Hat. I partner SAP possono sviluppare competenze tecniche critiche e approfondire la loro conoscenza delle tecnologie hybrid cloud di Red Hat grazie a corsi di formazione virtuali, condotti da esperti di Red Hat e corredati da laboratori pratici, accessibili tramite Red Hat Learning Subscription Premium.

Questa iniziativa congiunta per estendere i carichi di lavoro di SAP su Red Hat Enterprise Linux ha lo scopo di aiutare i clienti SAP a ottenere maggiore agilità di business, accelerare le implementazioni cloud e guidare l’innovazione aziendale sfruttando l’infrastruttura hybrid cloud scalabile, flessibile e aperta di Red Hat. I clienti possono ora semplificare i loro progetti di trasformazione cloud basati su software SAP, tra cui SAP S/4HANA®, utilizzando la soluzione RISE with SAP supportata da Red Hat Enterprise Linux.