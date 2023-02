Nuovo data center Equinix a Barcellona, un hub di connettività in crescita nel Mediterraneo

Barcellona diventa un hub sempre più strategico per le reti di cavi terrestri e sottomarini che collegano le nostre vite digitali e per questo il nuovo data center Equinix, in via di costruzione, sarà locato proprio qui.

Il nuovo data center Equinix servirà come punto di connessione strategico per gli scambi di dati tra Europa, Africa e Medio Oriente, rendendo rapidamente Barcellona un importante hub sottomarino. I principali cavi di connessione presenti includono: 2Africa, che collega le principali città costiere dell’intero continente africano e della penisola arabica; il cavo Europa-Medio Oriente-India di Aqua Comms, che connetterà Barcellona a Salalah e Mumbai; Medloop di Sipartech, che collegherà Barcellona ad Ajaccio, Genova e Marsiglia; e il cavo Medusa, che unirà Barcellona a Lisbona e a una serie di importanti città del Mediterraneo, dell’Europa e dell’Africa. Questa rilevante connettività digitale sarà ulteriormente rafforzata dalla piattaforma globale di Equinix, composta da oltre 245 data center, che comprende città chiave del Mediterraneo come Bordeaux, Genova, Lisbona e Milano.

“I cavi sottomarini svolgono un ruolo fondamentale per il mondo digitale e, dopo un periodo di blocco dovuto alla pandemia, prevediamo che nei prossimi due anni ci saranno molti progressi” ha osservato Jim Poole, Vice President di Equinix. “I cavi sottomarini forniscono la capacità sottostante tra le metropoli di diversi continenti, mentre Equinix semplifica questa capacità, rendendola facilmente accessibile a un’ampia gamma di aziende e consentendo una rapida espansione internazionale senza la necessità di significativi investimenti CAPEX”.

Centro di fama mondiale per l’innovazione e le competenze tecniche, Barcellona continua ad attrarre e ospitare importanti organizzazioni internazionali e aziende tecnologiche come Airbnb, Amazon, Google, HP, Microsoft e Ubisoft. Il nuovo data center Equinix, noto come centro dati BA2 International Business Exchange (IBX), sarà adiacente all’attuale sito BA1 dell’azienda, formando un campus e un denso ecosistema digitale. Aggiungerà la necessaria capacità digitale alla città per consentire alle imprese locali di espandersi e crescere, oltre a incoraggiare le imprese internazionali a sbarcare o espandersi sulla piattaforma Equinix di Barcellona, già un hub essenziale e strategicamente posizionato per le comunicazioni internazionali.

“La Spagna è un mercato digitale sempre più importante e un porto sicuro nella mappa della connettività del Mediterraneo. L’espansione di Colt nel nuovo sito di Equinix a Barcellona si basa sulla nostra connettività metropolitana esistente in tutto il Paese. Rafforzando ulteriormente la nostra presenza, siamo ben posizionati per guidare la prossima ondata di crescita per le aziende, fornendo alle imprese locali e internazionali l’accesso alla fitta rete Colt IQ. In qualità di partner di lunga data, Colt ed Equinix stanno trasformando l’esperienza delle aziende nell’acquisto di servizi di rete e digitali con un provisioning on-demand agile e flessibile”, ha commentato Joan Monraba, Country Manager di Colt Technology Services per la Spagna.

All’avanguardia in tema di sostenibilità, Barcellona è stata la prima città al mondo a ricevere la certificazione di turismo sostenibile Biosphere. Equinix è stata la prima azienda del settore dei data center a impegnarsi a diventare neutrale dal punto di vista climatico a livello globale entro il 2030, in concomitanza con l’obiettivo a breve termine di riduzione delle emissioni science-based target e allineato allo scenario di 1,5 gradi dell’Accordo di Parigi. L’azienda ha l’obiettivo a lungo termine di utilizzare al 100% energia pulita e rinnovabile per la sua piattaforma globale. BA2 utilizzerà il 100% di energia rinnovabile e sarà progettato con l’obiettivo di ottenere la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

“Affrontare la domanda digitale in modo sostenibile è di vitale importanza ed è un aspetto su cui Equinix si concentra. Il tempismo di questo investimento non potrebbe essere migliore, vista la forte domanda a cui stiamo assistendo da parte delle aziende di Barcellona e di tutto il Mediterraneo”, ha dichiarato Judith Gardiner, Vice President for Growth and Emerging Markets at Equinix. “Il potenziale di Barcellona di diventare un hub strategico denso e prezioso non può essere sopravvalutato, e siamo lieti di poter servire questa grande città aggiungendola alla nostra strategia per rafforzare la nostra posizione di centro di connettività del Mediterraneo”.

La tecnologia continua a essere un settore in forte crescita sia a Barcellona che in tutta la Spagna, sostenuto dalle iniziative di digitalizzazione del governo spagnolo. Digital Spain 2026, ad esempio, stabilisce una roadmap per fornire una copertura a banda larga al 100% della popolazione del Paese e promuovere la tecnologia 5G in tutta la nazione. Secondo il Barcelona City Council, l’area conta oggi più di 2.000 aziende tecnologiche, 210 parchi tecnologici, centri e strutture di ricerca e nove strutture internazionali come il Barcelona Supercomputing Centre. La regione della Catalogna da sola rappresenta un quarto di tutte le aziende IT in Spagna e genera il 20% del fatturato nazionale nel settore tecnologico, rendendo i collegamenti a Barcellona da tutta Europa un motore di successo essenziale per le imprese internazionali.

I siti Equinix di Barcellona consentono ai clienti di far parte di un ecosistema digitale altamente connesso. Ospitando oltre 45 carrier di rete, queste ampie strutture forniscono connettività alla rete internet regionale CATNIX e a Equinix Internet Exchange. I clienti possono sfruttare i servizi digitali di Equinix per creare infrastrutture digitali in modo sicuro e rapido alla velocità del software con servizi di rete automatizzati bare metal e virtuali per connettersi e consumare la rete su richiesta.