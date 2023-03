Sirti Digital Solutions per l’aeroporto militare di Ghedi

Sirti Digital Solutions – la nuova azienda del Gruppo Sirti che abilita la digital​ ​transformation di aziende pubbliche e private attraverso i servizi di networking, sw & system​ ​integration, cybersecurity, IoT, Cloud, Technological​ ​Plants – annuncia l’avvio di un nuovo progetto per TELEDIFE, la Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, che prevede l’adeguamento delle reti metropolitana (MAN) e locale (LAN) e la realizzazione della rete dati passiva e attiva per l’aeroporto militare di Ghedi, in provincia di Brescia.

Si tratta di un’attività di potenziamento della rete in grado di garantire notevoli benefici all’aeroporto militare di Ghedi, che – grazie all’intervento della nuova azienda del Gruppo Sirti – potrà avvalersi di un’infrastrutture di rete di ultima generazione, efficiente, veloce e in grado di agevolare significativamente le procedure di telecomunicazione.

Il contratto del progetto, infatti, implica l’intervento della società per la realizzazione delle attività di cablaggio strutturato per la rete MAN-LAN dell’aeroporto di Ghedi e, congiuntamente, l’esecuzione dell’attività legata agli impianti speciali, ovvero le opere civili, elettriche e di condizionamento e quella relativa all’adeguamento dei sistemi di videosorveglianza e sicurezza, sempre per l’interno aeroporto militare.

Sirti Digital Solutions, che opererà nel ruolo di system integrator, è stata incaricata, inoltre, della messa a punto della soluzione tecnologica Fonia VOIP, che permetterà, al posto della tradizionale linea telefonica, di effettuare una conversazione sfruttando la connessione internet o una rete dedicata che utilizzi un protocollo IP.

“Questo intervento di ammodernamento tecnologico al fianco dell’amministrazione della Difesa conferma e consolida il posizionamento strategico di Sirti Digital Solutions quale player di riferimento per il Paese nel percorso di evoluzione delle infrastrutture digitali”, ha commentato Luca Rubaga, Managing Director di Sirti Digital Solutions Spa.

Chi è Sirti

Ricordiamo che Sirti è un hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete e dei servizi digitali e di cybersecurity. Fondata nel 1921, opera nei settori delle Telecomunicazioni e Digital Solutions con circa 3.400 dipendenti.