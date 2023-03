Brother: al tuo fianco per le esigenze di stampa in un mondo iperconnesso

Le aziende di ogni dimensione si affidano sempre più spesso alla tecnologia per consentire ai propri dipendenti di condividere le informazioni più facilmente, collaborare in modo più efficace e velocizzare i processi più complessi che richiedono molto tempo. In quest’ottica le soluzioni di stampa e scansione hanno un ruolo chiave per consentire alle imprese di lavorare senza problemi in qualsiasi contesto, favorendo la produttività ed evitando sprechi di tempo e di risorse, anche in un’ottica sempre più sostenibile, contemporaneamente permettendo di lavorare in maniera sicura.

La gamma di stampanti e scanner Brother nasce proprio con questo intento: offrire alle aziende l’esperienza di cui hanno bisogno per prendere decisioni intelligenti e implementare soluzioni per il printing che sfidino il tempo, con un’offerta su misura, sicura e basata sulle effettive esigenze di ogni azienda.

Perché scegliere la giusta tecnologia (e il giusto partner) è così importante

Se oggi tutto ruota attorno alla tecnologia, scegliere la giusta gamma, i giusti servizi e il giusto partner tecnologico non è una decisione da prendere a cuore leggero.

Qui vi illustriamo in breve alcuni dei vantaggi di affidarsi ad un colosso del printing come Brother:

Miglioramento della produttività e dell’efficienza in termini di costi

Brother mette a disposizione la sua esperienza di oltre 30 anni per aiutare le aziende a ottimizzare la loro infrastruttura di stampa e offre visibilità e controllo dei costi su vasta scala, assicurando anche un’esperienza semplice e ideale per i loro clienti. Le soluzioni Brother comprendono servizi e prodotti che aiutano le aziende a massimizzare la loro produttività e l’efficienza in termini di costi, fin dalla prima installazione

Sicurezza nel mondo iperconnesso di oggi

Le stampanti e gli scanner sono dispositivi tecnologici che viaggiano sulla rete e per questo sono esposti a rischi informatici dal punto di vista della security. La tecnologia Brother incorpora un triplice livello di sicurezza per reti, documenti e dispositivi, dando alle aziende la certezza che i loro asset siano sempre protetti

Maggiore sostenibilità

Dopo la pandemia e i recenti disastri climatici, ormai all’ordine del giorno, ci siamo tutti accorti di quanto fare scelte più consapevoli in termini di sostenibilità sia fondamentale. Brother è impegnata in prima linea su questo fronte sviluppando prodotti efficienti e durevoli che includono funzioni di risparmio energetico e possono essere riparati. Le cartucce dei device Brother sono inoltre totalmente riutilizzabili o riciclabili, di modo da garantire l’azzeramento dei rifiuti conferiti in discarica.

Integrazione perfetta con il software documentale preesistente

Da sempre Brother investe nello sviluppo di partnership con importanti fornitori di software per creare soluzioni customizzate per ogni cliente, in modo che si integrino perfettamente nell’infrastruttura di stampa dei clienti

Servizio di Stampa Gestita (MPS)

Le soluzioni MPS Brother rispondono a tutte le esigenze di stampa dei clienti e possono essere adattate alle dimensioni di qualsiasi azienda. Brother progetta e installa un’infrastruttura di stampa ideale per i loro volumi di produzione e assicura l’implementazione dei dispositivi più̀ idonei. Per la massima efficienza, è possibile monitorare l’uso della stampante e fornire automaticamente ai clienti materiali di consumo ad alta resa, quando necessario. Grazie ai Servizi di stampa gestita Brother, i clienti hanno la certezza di ricevere un servizio clienti e un supporto tecnico di alto livello.