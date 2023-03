Cato Networks leader nel quadrante SASE Single Vendor

Cato Networks è stato nominato leader nell’analisi del quadrante SASE Single Vendor pubblicata da TechTarget.

“La piattaforma globale cloud-native e single pass di Cato Networks è l’architettura giusta per il SASE Single Vendor”, afferma Steve Garson, autore del report e presidente di SD-WAN Experts, una società di consulenza tecnologica indipendente che ha condotto decine di valutazioni e implementazioni del SASE. “Nel nostro lavoro, abbiamo riscontrato che Cato offre prestazioni di rete di gran lunga superiori grazie alla sua dorsale globale ottimizzata. Come per un iPhone, la semplicità di Cato potrebbe far pensare a una mancanza di sofisticazione, ma non bisogna lasciarsi ingannare. La completa convergenza di rete e sicurezza all’interno della piattaforma Cato offre una visione incredibilmente dettagliata e un controllo dell’infrastruttura SASE senza i problemi di usabilità normalmente riscontrati nei prodotti IT“.

“Siamo onorati di essere stati identificati come leader del mercato SASE single-vendor“, afferma Shlomo Kramer, CEO e co-fondatore di Cato Networks. “Cato ha introdotto la prima piattaforma SASE a livello mondiale nel 2016, quattro anni prima che Gartner definisse il termine. Da allora abbiamo continuato a migliorare ed estendere Cato SASE Cloud, come riconosciuto da questo premio“.

Perché il SASE Single Vendor?

Sebbene il SASE apporti vantaggi operativi a un’organizzazione, il rapporto osserva che il SASE Single Vendor offre alcuni vantaggi unici, tra cui:

Miglioramento della postura di sicurezza eliminando al tempo stesso la complessità della sua implementazione, applicando un’unica politica di sicurezza a livello aziendale e riducendo al minimo la superficie di attacco.

Uso più efficiente del personale di rete e di sicurezza grazie a tempi di implementazione più rapidi, minore dipendenza da competenze e risorse avanzate di rete e di sicurezza, eliminazione di attività ridondanti e un’unica politica di sicurezza.

Migliori esperienze per gli utenti e gli amministratori di sistema, in quanto i problemi di prestazioni come latenza e jitter sono più facili da gestire, la diagnosi dei problemi end-to-end è più semplice e c’è un unico repository per tutti i dati e i log degli eventi.

Perché Cato?

Secondo il rapporto, Cato SASE Cloud offre diversi punti di forza unici:

Un motore cloud-nativo globale single-pass è l’architettura giusta per il SASE Single Vendor. Fornisce alte prestazioni nelle ispezioni di sicurezza e traffico ottimizzato in tutto il mondo per tutte le sedi dell’azienda – siti, utenti mobili e cloud – anche quando il traffico è crittografato.

Cato gestisce completamente l’infrastruttura sottostante di Cato SASE Cloud, liberando l’IT dalle comuni operazioni di rete e di sicurezza, come l’aggiornamento delle signatures di sicurezza in risposta alle minacce zero-day. Il report indica che Cato fornisce un veloce Time to Protect, ovvero la rapidità con cui una signature di sicurezza IPS non solo viene sviluppata, ma anche messa in produzione nel proprio Cloud. Ad esempio, Cato ha protetto i propri clienti da Log4j in sole 17 ore (contro i giorni e le settimane di molte altre aziende fornitrici di sicurezza).

Un’unica piattaforma di gestione che fa convergere sicurezza e rete eliminando la “risoluzione dei problemi IT tipici delle soluzioni multi-piattaforma “. La schermata Eventi di Cato è un buon esempio di convergenza, in quanto fornisce un’unica interfaccia per visualizzare tutti i dati relativi agli eventi di rete e di sicurezza dell’ultimo anno.

Informazioni sul report

La SD-WAN Experts Single-Vendor SASE Quadrant Analysis ha valutato sette fornitori in quella che gli autori definiscono un’analisi “MQ-like”. I fornitori sono stati confrontati in base alla loro capacità di esecuzione e alla completezza della loro visione. Gli autori affermano di essersi basati esclusivamente sulle informazioni disponibili pubblicamente e di aver temperato l’analisi teorica con l’esperienza reale nell’impiego delle piattaforme SASE.