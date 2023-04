Italian DataCenter Association: c’è anche Vertiv

Vertiv ha aderito a IDA (Italian DataCenter Association), la prima associazione nazionale senza fini di lucro nata per diventare il punto di riferimento a livello istituzionale per costruttori, operatori e vendor di data center in Italia.

Il settore dei data center cresce rapidamente, a causa del numero sempre maggiore di applicazioni che richiedono capacità di calcolo e di storage, generando un corrispondente incremento di utilizzo di energia e risorse idriche nelle infrastrutture dei data center, ma la tecnologia sta consentendo anche risparmi in ambiti diversi (per esempio, la riduzione di traffico stradale e relativi consumi grazie alla modalità dello smart working). L’Italian DataCenter Association si propone di supportare a tutto raggio lo sviluppo di data center moderni e sostenibili, non solo coinvolgendo i principali player della filiera ma anche promuovendo la formazione per rispondere ai bisogni di esperti qualificati di cui il settore, e tutta l’industria a servizio e supporto dei data center, necessita.

“Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, l’Italia si aggiudica il quarto posto in Europa per importanza e crescita dei data center, una crescita funzionale allo sviluppo dell’ecosistema digitale italiano” sottolinea Stefano Mozzato, colocation and hyperscale strategic segment director di Vertiv. “La crescita è stata amplificata anche dall’arrivo dei grandi hyperscaler, un comparto che fino a oggi non aveva ancora investito nel Bel Paese preferendo le grandi città Europee – Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi – in quanto meglio servite da un punto di vista della connettività. Per rendere sostenibili, efficaci e competitivi tali investimenti, è necessario che l’industria del data center sia attenta alle nuove soluzioni che vengono sviluppate e ai clienti gestiti, per fornire performance ottimali oggi e in futuro. Noi di Vertiv, in qualità di leader nell’innovazione, realizzazione e fornitura di soluzioni e servizi per le infrastrutture digitali critiche, confermiamo il nostro impegno anche attraverso l’adesione a questa importante associazione.”

“Oggi non c’è business senza digitale. Forti di questa convinzione abbiamo deciso di dare vita a un’associazione che contribuisca in modo determinante alla digitalizzazione del Paese” – afferma Emmanuel Becker, presidente di IDA e amministratore delegato di Equinix Italia. La nostra mission sarà proprio quella di accelerare lo sviluppo digitale del territorio italiano attraverso una presenza sempre più consistente di data center. Per far questo, intendiamo lavorare intensamente sulla formazione, generando nuove competenze altamente professionali e supportando la sostenibilità ambientale.”

L’evento di inaugurazione dell’Italian DataCenter Association si è svolto in data 16 marzo, presso l’Innovation Campus di Peschiera Borromeo a Milano, dove Vertiv ha anche i propri uffici. L’iniziativa si inserisce in una serie di molteplici attività promosse da Vertiv per supportare la Digital Transformation delle imprese italiane, confermando impegno e attenzione allo sviluppo della cultura e del settore del data center, contribuendo a far accrescere le risorse disponibili per garantire la sostenibilità di uno dei settori più energivori al mondo.