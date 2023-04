Colt on Demand, la connettività a consumo che piace

Colt Technology Services ha annunciato l’espansione del suo pluripremiato servizio Colt On Demand a milioni di sedi aziendali in oltre 180 paesi nel mondo. Le varie organizzazioni potranno così gestire autonomamente, rendere flessibile e scalare la propria infrastruttura di rete attraverso un portale digitale facile da usare e altamente automatizzato.

Supportate da reti di accesso last-mile dei migliori carrier, le aziende che utilizzano il servizio On Demand beneficiano della migliore customer experience offerta da Colt: un singolo Service Level Agreement, un unico portale con un unico contratto, una fattura unica e un unico punto di contatto, il tutto direttamente tramite Colt. Inoltre, il servizio consente ai clienti una gestione unificata di On Demand, sia per le sedi sulla rete Colt sia per quelle off net.

Colt On Demand, un’unica piattaforma intuitiva e intelligente

L’estensione della più popolare offerta a consumo di Colt, l’On Demand, arriva proprio nel momento in cui le aziende devono ripensare e rendere più moderna la loro infrastruttura digitale: il passaggio al cloud, la creazione di modalità di lavoro ibride, la connessione all’IoT e la sperimentazione di tecnologie emergenti comportano una maggiore richiesta di larghezza di banda flessibile. La possibilità di scalare verso l’alto o verso il basso attraverso una piattaforma intuitiva e intelligente aiuta le aziende a proteggersi dai rischi, a gestire l’incertezza e a concentrare le risorse.

Peter Coppens, Vice Presidente – Product Portfolio di Colt Technology Services, ha dichiarato: “La rete aziendale è diventata ormai la strada verso il futuro e noi abbiamo eliminato tutti gli ostacoli che potrebbero frenare le aziende: dai contratti vincolanti, ai lunghi tempi di provisioning o i limiti geografici. L’espansione di On Demand è una pietra miliare per Colt e per il settore. Si apre al mondo e realizza il nostro obiettivo: mettere la potenza dell’universo digitale nelle mani dei nostri clienti, ovunque, in qualsiasi momento e in qualsiasi modo essi scelgano”.

Modello di rete a consumo e as-a-service

La piattaforma Colt On Demand è stata progettata per aiutare le aziende a rispondere in modo rapido e competitivo a condizioni di mercato in rapida evoluzione, attraverso un modello di rete a consumo e as-a-service. Le organizzazioni possono scalare fino a una larghezza di banda garantita di 10 Gbps, accessibile ai clienti in pochi secondi in migliaia di siti sulla rete Colt, e fornita in tempo reale.

Adeline Phua, Principal Analyst, Network Transformation Services di Omdia, ha dichiarato: “Gli ambienti aziendali e le architetture IT stanno diventando sempre più fluidi: hanno un numero maggiore di ambienti di test e i requisiti di sito cambiano, con un impatto sulle modalità di consumo delle reti. Le imprese devono perciò pianificare gli imprevisti e un modello di consumo “as-a-service” per i servizi di rete può consentire alle aziende di modificare i servizi di rete con maggiore facilità”.