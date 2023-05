Sangfor è il sesto vendor HCIS al mondo secondo Gartner

Sangfor Technologies, azienda specializzata in soluzioni di infrastruttura IT, specializzata in Cloud Computing & Cyber Security è stata inserita tra i maggiori fornitori mondiali di Integrated Systems (IS) nella recente pubblicazione di Gartner Market Share: Data Center Hardware Integrated Systems, Worldwide, 4Q22 Update.

Secondo il Market Share report, Sangfor Technologies è il sesto vendor di Hyperconverged Infrastructure Systems (HCIS) nel mondo e il terzo fornitore di HCIS nella regione Asia-Pacifico per quota di mercato alla fine del 2022.

«Sono entusiasta di annunciare che Sangfor Technologies è stata classificata tra i principali fornitori di sistemi di infrastrutture iperconvergenti in Asia-Pacifico e nel mondo. Dal lancio di Sangfor HCI nel 2015, i nostri team di R&D e di prodotto hanno continuamente esplorato le esigenze degli utenti e sfidato i confini tecnologici per sviluppare un prodotto potente e innovativo che offre un valore eccezionale. Credo che questo riconoscimento sia una testimonianza del nostro impegno per l’innovazione e della crescente soddisfazione e fiducia nei nostri clienti. Continuiamo la nostra ricerca dell’eccellenza e sono fiducioso che gli sforzi instancabili dei nostri team apriranno la strada a risultati ancora maggiori in futuro», afferma Jeremy Jia, Presidente del Sangfor International Market.

Sangfor è stata altresì nominata Representative Vendor nel Market Guide for Integrated Systems recentemente pubblicato da Gartner, per la soluzione Hyperconverged Infrastructure – Sangfor HCI.

Sangfor HCI è una soluzione software HCI full-stack che può essere implementata come HCIS con l’appliance a Server di Sangfor o come soluzione solo software su server x86 disponibili in commercio. La soluzione di Sangfor Technologies sfrutta la tecnologia di virtualizzazione più avanzata al mondo per far convergere elaborazione, storage, networking e gestione in un unico stack software, offrendo un data center software-defined agile, semplice, resiliente e scalabile. In qualità di fornitore leader di sicurezza informatica, Sangfor è anche il primo provider HCI a virtualizzare le funzionalità di sicurezza proprietarie nel suo software HCI, per fornire un’infrastruttura che garantisce la sicurezza dei dati.

«La soluzione HCI è adeguata per il mercato italiano delle imprese pubbliche e private, delle banche, degli enti di ricerca e formazione, delle organizzazioni sanitarie – interviene Francesco Addesi, country manager Sangfor Technologies Italia – Il nostro team specializzato, la rete di partner capillare e la qualità della soluzione offerta ci permette di raggiungere tutto il territorio e soddisfare le esigenze più specifiche, con un alto livello di personalizzazione e integrazione dei sistemi».

Più di 10.000 clienti in tutto il mondo hanno dato fiducia a Sangfor HCI, tra cui aziende Fortune Global 500, organizzazioni governative, istituzioni finanziarie, università e ospedali. Ha ricevuto, inoltre, numerosi riconoscimenti del settore da società di analisti globali affidabili.