Contact center intelligenti: la nuova frontiera è capire, non solo rispondere

Nel mondo dei contact center, la trasformazione più significativa non riguarda più soltanto l’automazione delle interazioni o l’analisi delle stesse al fine di ottimizzare i processi. La vera evoluzione consiste nella capacità di accompagnare il cliente durante il processo completo: interpretarne il suo linguaggio, riconoscerne il contesto e supportarlo nel modo più efficace possibile.

Negli ultimi anni, chatbot e voicebot hanno assunto un ruolo centrale nelle strategie di customer service. L’obiettivo iniziale era soprattutto operativo: gestire volumi crescenti di richieste, ridurre i tempi di attesa e ottimizzare i costi. Oggi, però, questo approccio è superato

L’esperienza dimostra che velocità e automazione, da sole, non garantiscono un servizio di qualità. Un sistema può rispondere in pochi secondi, ma se non coglie il reale motivo del contatto o il livello di urgenza del cliente, o semplicemente le condizioni al contorno che hanno portato il cliente ad iniziare il contatto, rischia di generare ulteriore frustrazione. Per questo motivo, la nuova frontiera dei contact center è la comprensione.

Dall’automazione alla comprensione del contesto

Per anni, molti sistemi conversazionali si sono basati su logiche rigide, costruite intorno a parole chiave e percorsi predefiniti o di call steering. Questo modello funziona bene per richieste semplici e standardizzate, o per un efficace trasferimento della chiamata all’operatore giusto, ma mostra rapidamente i suoi limiti quando il cliente utilizza un linguaggio ambiguo, esprime emozioni o affronta problematiche articolate.

Le tecnologie di intelligenza artificiale più avanzate permettono oggi di superare questo limite.

Nell’esperienza di Spitch, questo cambio di paradigma è particolarmente rilevante in settori come utilities, PA, banking e assicurazioni dove le richieste sono spesso complesse, regolamentate e ad alto impatto sulla relazione con il cliente. In questi contesti, comprendere correttamente il significato di una conversazione significa non solo risolvere un problema, ma spesso prevenirne l’escalation.

Il problema dei sistemi frammentati

Uno degli ostacoli più frequenti nei contact center è la frammentazione delle informazioni.

Il risultato è noto a molti operatori: il cliente è costretto a ripetere più volte la stessa informazione, gli agenti devono consultare numerose schermate e i tempi di gestione si allungano. In queste condizioni, anche la tecnologia più sofisticata rischia di perdere gran parte del proprio valore.

Per questo, l’orchestrazione rappresenta uno degli elementi centrali nell’evoluzione del customer service. Le soluzioni più efficaci non si limitano ad automatizzare singoli processi, ma creano un ecosistema in cui tutti i sistemi aziendali dialogano in tempo reale.

La comprensione del contesto in pratica: l’approccio di Spitch

Tradurre questi principi in risultati concreti richiede tecnologie progettate per comprendere il significato di una conversazione e trasformarlo immediatamente in azioni utili, utilizzando vari strumenti basati su AI conversazionale o generativa a seconda delle necessità.

È questo l’approccio di Spitch, realtà europea specializzata in AI conversazionale per contact center. La piattaforma integra riconoscimento vocale, Natural Language Understanding, analisi delle conversazioni e strumenti di Virtual Agent e Agent Assist, nonché la GenAI per supportare sia i canali automatizzati sia gli operatori umani.

Grazie alla Generative AI, il sistema è in grado di gestire conversazioni naturali e contestuali, comprendere il significato delle richieste e adattare le risposte in tempo reale. Non si limita quindi a classificare il contatto, ma può interagire in modo dinamico, fornire informazioni personalizzate e accompagnare il cliente nella risoluzione delle sue esigenze attraverso canali vocali e digitali.

Oggigiorno, la piattaforma può automatizzare una parte sempre piu’ significativa delle interazioni, recuperando informazioni dai sistemi aziendali e guidando il cliente nella risoluzione delle richieste, il tutto con una gestione più fluida e puntuale rispetto al passato Quando emergono esigenze molto più complesse, il contatto viene trasferito all’operatore, che può così concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto.

Durante la conversazione, l’intelligenza artificiale, che ha seguito la comunicazione con il cliente dal primo momento, supporta gli operatori con suggerimenti contestuali e accesso immediato alle informazioni rilevanti, contribuendo a rendere le interazioni più rapide, coerenti ed efficaci.

Al termine di ogni conversazione, la Generative AI può produrre automaticamente un riepilogo strutturato dell’interazione, classificare il motivo del contatto, aggiornare i sistemi CRM e suggerire le azioni successive, riducendo il carico amministrativo e migliorando qualità e coerenza del servizio.

Integrazione, multilingua e compliance

Uno dei punti di forza di Spitch è la capacità di integrarsi con sistemi CRM, knowledge base, piattaforme di ticketing e applicazioni legacy, creando un ambiente unificato in cui le informazioni sono disponibili in tempo reale. Questo approccio consente di avere sempre informazioni aggiornate, di ridurre i tempi di gestione, limitare gli errori e migliorare la continuità dell’esperienza cliente.

La piattaforma è inoltre progettata per riconoscere automaticamente la lingua utilizzata dal cliente e adattare la conversazione senza la necessità di configurare percorsi separati per ciascun idioma. Grazie alla Generative AI, il sistema può comprendere e gestire in modo naturale anche eventuali cambi di lingua durante la stessa interazione.

Queste capacità risultano particolarmente rilevanti in contesti multi-lingua ed in settori caratterizzati da elevata complessità normativa, dove accuratezza, tracciabilità e compliance rappresentano requisiti fondamentali.

Un ulteriore elemento distintivo riguarda la protezione dei dati e delle informazioni personali e/o sensibili. La piattaforma adotta infatti un’architettura ibrida che consente di combinare modelli linguistici e componenti di Generative AI mantenendo il pieno controllo sui dati aziendali e del cliente. Le informazioni riservate possono così essere elaborate all’interno di ambienti controllati e secondo le policy di sicurezza del cliente, riducendo l’esposizione verso sistemi esterni.

L’operatore al centro: il modello di Collaborative AI Agents

Con il modello di Collaborative AI Agents, intelligenza artificiale e operatori lavorano come parte di un unico ecosistema operativo, in cui ciascun attore contribuisce secondo le proprie competenze.

Gli AI Agents possono gestire autonomamente molte attività di front e back office, interagire con i clienti, accedere ai sistemi aziendali ed eseguire processi operativi. Gli operatori mantengono invece il controllo delle decisioni e intervengono nelle situazioni che richiedono esperienza, giudizio e capacità relazionale.

In questo modello collaborativo, il passaggio tra AI e operatore avviene in modo fluido e contestuale. Gli AI Agents raccolgono le informazioni rilevanti, gestiscono le richieste più semplici e preparano il contesto necessario affinché l’operatore possa intervenire rapidamente sui casi più complessi.

Durante l’interazione, l’intelligenza artificiale continua ad agire come copilota, suggerendo azioni, recuperando dati e automatizzando attività amministrative come la classificazione dei contatti e la generazione dei riepiloghi finali.

Il risultato è un modello operativo più efficiente, scalabile e coerente, capace di migliorare contemporaneamente produttività, qualità del servizio e customer experience.

Nuovi KPI che misurano il valore

Parallelamente all’evoluzione tecnologica, stanno cambiando anche i parametri con cui si valuta la performance dei contact center.

Alle metriche tradizionali, come Average Handling Time (AHT) e numero di chiamate gestite, si affiancano indicatori qualitativi quali Customer Satisfaction (CSAT), Customer Effort Score (CES) e coerenza dell’esperienza lungo tutti i canali di contatto e in modo End-to-End risaltando il valore dell’azione collaborativa tra operatore umano e AI.

Questa evoluzione riflette una consapevolezza crescente: il valore di un contact center non si misura più soltanto in termini di efficienza operativa, ma soprattutto nella capacità di costruire relazioni efficaci e durature con i clienti, trasformando il customer service da centro di costo a leva strategica di crescita.

Una trasformazione che parte dalla strategia

Il principale rischio oggi non è la mancanza di tecnologia, ma l’adozione di strumenti avanzati senza una visione strategica chiara. Implementare chatbot, voicebot o soluzioni di intelligenza artificiale senza ripensare processi, modelli organizzativi e obiettivi di customer experience porta spesso a risultati limitati e ritorni inferiori alle aspettative.

La tecnologia non genera valore di per sé. Diventa una leva competitiva solo quando è inserita in un progetto coerente, capace di incidere concretamente sulla fidelizzazione dei clienti, sulla qualità del servizio e sulla crescita del business.

Le organizzazioni più evolute stanno già dimostrando che il futuro del customer service non dipende soltanto dal numero di processi automatizzati, ma dalla capacità di trasformare ogni conversazione in conoscenza utile, ogni dato in insight operativo e ogni interazione in un’azione mirata. L’obiettivo finale è la soddisfazione del cliente.

È in questa direzione che Spitch continua a investire, sviluppando soluzioni di AI conversazionale e agentica capaci non solo di automatizzare i processi, ma di comprendere il contesto, supportare gli operatori e valorizzare il patrimonio informativo delle organizzazioni.

In un mercato in cui la relazione con il cliente rappresenta un fattore sempre più decisivo, il vantaggio competitivo non dipende soltanto dalla rapidità di risposta, ma dalla capacità di interpretare con precisione bisogni, aspettative e contesto di ogni interazione. Saranno le aziende capaci di trasformare questa comprensione in esperienze più rilevanti, personalizzate ed efficaci a definire i nuovi standard del customer service per portarlo da centro di costo a centro di valore e generatore di ricavi.

A cura di Vanessa Barni, Marketing & Business Development Manager, Spitch Italia