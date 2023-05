IDA: aderisce anche Schneider Electric

Schneider Electric, specialista nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha aderito a IDA – Associazione Italiana costruttori & operatori Data Center.

L’adesione all’associazione IDA rientra nell’impegno di Schneider Electric per la promozione dell’efficienza energetica e della sostenibilità nel settore dei Data Center; in particolare, l’azienda mette a disposizione dell’associazione il proprio know-how e la sua esperienza per contribuire attivamente allo sviluppo delle competenze nel settore dei Data Center.

Per Schneider Electric, far parte di questa associazione è di importanza strategica in quanto offre l’opportunità di condividere best practice e creare valore in tutta la filiera. “Crediamo fermamente in un approccio di sistema per essere protagonisti di un percorso che abbia un impatto positivo sulle comunità locali e sullo sviluppo del Paese” ha commentato Silvia Olchini, Vice President, Secure Power di Schneider Electric

Schneider Electric intende contribuire alle attività di IDA lavorando sui temi centrali del suo approccio al mercato Data Center.

Da pioniere della sostenibilità, con obiettivi Net-Zero che coinvolgono oltre all’azienda stessa la sua catena del valore, Schneider Electric conta, anche grazie all’adesione a IDA, di poter stimolare con contenuti ed esperienze concrete la trasformazione green del settore, basata sulla decarbonizzazione e sull’efficienza energetica, sia in termini tecnologici sia in termini di sviluppo di competenze.

“Il settore del Data Center è in grande crescita; quindi, ha bisogno di personale pronto a raccogliere le sfide della sostenibilità e dell’innovazione” – ha aggiunto Roberto Esquinazi, Head of Cloud & Service Provider Segment di Schneider Electric – “Sulla base della nostra esperienza nell’offerta di formazione per i professionisti IT, siamo pronti a collaborare con tutti i membri dell’associazione per diffondere le competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di sostenibilità”.

Una collaborazione sostenibile

Schneider Electric è uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni di continuità di alimentazione e di software per il monitoraggio remoto a supporto dello sviluppo di infrastrutture IT per Data Center scalabili, efficienti e resilienti ed è riconosciuta come una delle organizzazioni più sostenibili al mondo.

Con una vasta gamma di soluzioni e di tecnologie innovative, Schneider Electric si pone come un partner affidabile per costruttori e operatori Data Center che desiderano ottimizzare le proprie operazioni, aumentare l’efficienza energetica e la sostenibilità riducendo in modo sensibile le principali voci di costo.

L’azienda offre soluzioni complete e scalabili per la gestione dell’energia, il monitoraggio ambientale, il raffreddamento e tutti gli altri aspetti chiave che permettono di sviluppare Data Center pronti alle sfide Futuro.