XII Forum One Lavoro di Wolters Kluwer: il 25 maggio a Modena e in streaming

Appuntamento il 25 maggio con il XII Forum One Lavoro “Mondo del lavoro 2023: novità e prospettive”, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, dalle ore 09:30 alle ore 16:30 a Modena, presso il Forum Monzani, e in live streaming.

Con la presenza dei massimi esperti del diritto del lavoro tra cui Eufranio Massi, Direttore del sito Dottrinalavoro.it, e Roberto Camera, Curatore del sito DottrinaLavoro.it, l’evento rappresenta un’occasione unica per fare il punto sulle più recenti novità che influiranno sui rapporti di lavoro e sulla loro corretta applicazione.

Dopo l’introduzione di Giulietta Lemmi, Ceo di Wolters Kluwer Italia, spazio agli interventi di approfondimento da parte dei professionisti del settore su contratti flessibili, prevenzione degli infortuni sul lavoro, assunzioni agevolate alla luce del decreto lavoro, vigilanza sul lavoro, parità di genere, semplificazioni al decreto Trasparenza.

Nel pomeriggio del XII Forum One Lavoro seguirà la tavola rotonda “Produttività sempre più legata ai risultati – siamo pronti alla riduzione delle giornate lavorative?” con Cesare Damiano, ex Ministro del lavoro, Rosario De Luca, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sindacalisti e associazioni datoriali per fare il punto su alcuni aspetti di una materia alquanto delicata e di particolare impatto per aziende e lavoratori.

Il XII Forum One Lavoro è realizzato con il supporto di Generazione Vincente, Fondoprofessioni, Ebipro, Gestione Professionisti di Ebipro, Cadiprof, Confprofessioni, BDO Italia, Lexellent, FORMart, GIOTTO software paghe, Paghe On-line di Studio Ziveri, BPER Banca; il contributo editoriale di IPSOA e il patrocinio di Fondazione Marco Biagi.

QUI il programma completo dell’XII Forum One Lavoro

Programma del XII Forum One Lavoro di Wolters Kluwer

09:30 Apertura dei lavori a cura di Wolters Kluwer

Introduzione: Giulietta Lemmi, Ceo di Wolters Kluwer Italia

Modera i lavori della mattina: Francesco Basenghi, Professore ordinario del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Marco Biagi

09:35 Saluti istituzionali

Paolo Pennesi, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Michele De Tavonatti, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Gaetano Stella, Presidente Confprofessioni*

Eufranio Massi, Direttore dottrinalavoro.it

10:00 Benefici per le aziende che assumono: le agevolazioni per il 2023 con le novità del Decreto Lavoro

Eufranio Massi, Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore dottrinalavoro.it

Massimo Brisciani, Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista “Guida alle Paghe”

10:30 La Certificazione della parità di genere: vantaggi e prospettive

Alessio Buonaiuto, Avvocato – Senior Manager/Labour Law, BDO LAW StA

11:00 Contratti a tempo determinato: le novità del Decreto Lavoro

Roberto Camera, Esperto di diritto del lavoro e Curatore del sito DottrinaLavoro.it

Arturo Maresca, Professore di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza”

11:15 Licenziamenti: Tutele crescenti, una riforma ancora in progress

Pasquale Staropoli, Avvocato e Consulente del lavoro in Reggio Calabria

11:30 Transizione digitale ed ecologica – L’aggiornamento della professionalità e il Fondo nuove competenze

Marco Natali, Presidente Fondoprofessioni

11:45 Vigilanza in materia di lavoro: le priorità dell’Ispettorato del Lavoro

Paolo Pennesi, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

12:15 La Somministrazione di Lavoro: prospettive di crescita

Emiliana M. Dal Bon, Consulente del lavoro Wi legal

Alfredo Amoroso, Amministratore Delegato di Generazione Vincente S.p.A.

13:00 Light lunch

14:00 Interventi del pomeriggio

Modera: Paolo Stern, Consulente del lavoro, Presidente Nexumstp

14:00 Prevenzione degli infortuni: le attività dell’Ispettorato del Lavoro

Vitantonio Lippolis, INL – Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro

Ugo Di Stefano, Avvocato, Partner Studio Legale Lexellent

14:30 Decreto trasparenza: le semplificazioni previste dal Decreto lavoro

Giuseppe Patania, Dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Simone Baghin, Consulente del lavoro e membro del Professional board di One LAVORO

15:00 TAVOLA ROTONDA: Produttività sempre più legata ai risultati – siamo pronti alla riduzione delle giornate lavorative?

Intervengono:

Rosario De Luca, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Rossella Seragnoli, Vice Presidente Nazionale AIDP – Associazione Italiana per la Direzione del Personale

Aldo Campo, Consigliere Nazionale delegato area lavoro – Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Cesare Damiano, Ministro del Lavoro nel Governo Prodi, Presidente Associazione Lavoro&Welfare e membro del Professional board di One LAVORO

Giovanni D’Anna, Funzionario sindacale, esperto di contrattazione collettiva e politiche industriali – UIL Nazionale