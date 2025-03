Acronis rafforza la leadership nella cyber resilienza per gli ambienti OT e amplia le partnership OEM

Acronis, specialista globale nella Cyber Security e nella protezione dei dati, consolida ulteriormente la propria posizione nella cyber resilienza per le tecnologie operative (OT), registrando una crescita costante nel settore OEM (Original Equipment Manufacturer). Grazie a una tecnologia all’avanguardia, partnership strategiche e a una domanda di mercato in costante espansione, l’azienda potenzia la protezione agli ambienti OT critici, garantendo il ripristino della produttività anche per sistemi operativi legacy. Negli ultimi tre anni, Acronis ha registrato un incremento dell’82% nelle integrazioni OEM e nelle implementazioni OT, confermandosi come partner di riferimento per la sicurezza delle infrastrutture OT.

Acronis Cyber Protect per gli ambienti OT si distingue per funzionalità avanzate come il ripristino rapido con One-Click Recovery, piani di backup personalizzabili e l’integrazione con strumenti di terze parti. Grazie alla funzionalità One-Click Recovery, le aziende possono ripristinare i sistemi in modo rapido e autonomo, senza la necessità di un tecnico IT in loco, riducendo così al minimo i tempi di inattività e garantendo la continuità operativa.

Le più recenti analisi condotte da società indipendenti come TAG Infosphere e Omdia confermano la posizione di Acronis come leader nei prodotti per la cyber resilienza in ambito OT. I report evidenziano come la suite Acronis Cyber Protect, progettata per ambienti OT, offra un insieme completo di strumenti per ridurre al minimo le interruzioni operative e garantire continuità e sicurezza.

Le principali funzionalità di Acronis Cyber Protect per gli ambienti OT includono:

One-Click Recovery: ripristino completo dei sistemi senza necessità di personale IT specializzato, assicurando una ripresa operativa rapida ed efficiente. La funzionalità self-service è particolarmente utile per ambienti privi di team IT interni e per sistemi air-gap, dove non è possibile utilizzare strumenti di gestione remota.

Ripristino rapido: minimizza i tempi di inattività e previene costose interruzioni operative. I sistemi possono essere riavviati e ripristinati mentre il processo di recupero è ancora in corso.

Backup immutabili: backup dell’immagine completa con funzionalità di ripristino con un solo clic e recupero universale su qualsiasi hardware.

Universal Restore: supporto per sistemi legacy, inclusi quelli fino a Windows XP, con ripristino opzionale su bare-metal.

Disaster Recovery (DR): semplice e automatizzato, anche per utenti meno esperti, con scansione anti-malware integrata.

Security Management: protezione dell’infrastruttura OT con funzionalità di backup forense per agevolare la conformità normativa, le indagini sugli incidenti e l’integrazione con strumenti di terze parti.

Sovranità dei dati: controllo e flessibilità nella gestione della posizione di archiviazione dei backup, sia in locale che nei data center Acronis Cyber Cloud indicati dall’utente, per garantire la conformità alle normative.

“Schaeffler ha scelto Acronis Cyber Protect per garantire la continuità operativa dei propri sistemi OT”, ha dichiarato Norbert Düll, Security Operations di Schaeffler Group. “L’affidabilità dei sistemi OT è direttamente correlata alla produttività industriale. Apprezziamo in particolare il supporto per diversi sistemi operativi, comprese le versioni legacy di Windows, la varietà di opzioni di backup, le soluzioni di archiviazione avanzate, le funzionalità di sicurezza e gli strumenti di gestione e reporting”.

Acronis vanta partnership consolidate con i principali produttori OEM affermandosi come soluzione di riferimento per il backup e il ripristino per i principali vendor di automazione industriale nei settori manifatturiero, sanitario e dell’energia, tra cui ABB, Emerson, Schneider Electric, Rockwell Automation e altri. Le soluzioni Acronis Cyber Protect supportano questi vendor anche a soddisfare i requisiti normativi critici, come la direttiva NIS2 e gli standard ISA/IEC 62443.

“Le soluzioni OT di Acronis sono ideali per le organizzazioni che intendono rafforzare la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture critiche”, ha affermato Edward Amoroso, CEO di TAG Infosphere. “Con l’aumento delle minacce che colpiscono settori come la produzione, i trasporti e l’energia, dove le interruzioni operative non sono accettabili, le soluzioni di Acronis forniscono un livello di protezione avanzato. L’approccio di Acronis alla cyber resilienza, con ripristino rapido, supporto per sistemi legacy e piani di backup personalizzabili, risponde alle sfide più critiche, garantendo il ritorno rapido all’operatività e riducendo al minimo i rischi di sicurezza e le interruzioni”.

“Gli ambienti OT sono essenziali per la vita quotidiana: forniscono energia a case e uffici, supportano i dispositivi sanitari, producono materiali e beni. Per questo, l’affidabilità, la sicurezza e la continuità operativa di questi sistemi sono fondamentali. La possibilità di ripristinare i sistemi con un solo clic, anche per utenti senza competenze IT, aiuta a minimizzare i tempi di inattività e a prevenire disservizi”, ha dichiarato Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “La nostra continua crescita nel settore OT, insieme ai nostri partner, dimostra il valore che apportiamo alla protezione di questi ambienti critici. Prevediamo di ampliare ulteriormente l’ecosistema OEM e di potenziare le soluzioni per consolidare la nostra posizione di vendor di riferimento per la cyber resilienza degli ambienti OT”.