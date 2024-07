Arca Evolution Gestione Documenti: una soluzione efficiente ed efficace

Sempre impegnata a supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia offre alle PMI Arca Evolution Gestione Documenti, una nuova soluzione web che consente alle imprese di non distogliere il proprio personale dalle attività direttamente collegate alla crescita aziendale.

La gestione documentale occupa tempo e risorse

Non è semplice calcolare il tempo medio che in una PMI si deve dedicare alla gestione documentale. Le variabili sono moltissime, ma ipotizzando una società con 50 dipendenti ed un fatturato di 10 milioni di Euro possiamo stimare in una forbice di tempo da 220 a 340 ore al mese (da 20 giorni lavorativi) dedicate alla gestione di offerte, preventivi, ordini di clienti e a fornitori, emissioni di bolle di consegna, fatture e note di accredito, conferme d’ordine, archiviazione e ricerca documenti, gestione delle scadenze e solleciti, tanto per citare qualche tipologia di documento.

Tutto ciò si potrebbe tradurre in 1,5-2 dipendenti a tempo pieno solo per la gestione documentale.

Cosa offre Arca Evolution Gestione Documenti alle PMI

Arca Evolution Gestione Documenti è una soluzione innovativa, flessibile, altamente personalizzabile e perfettamente adeguata a tutte le aziende che vogliono gestire i tipici processi aziendali da remoto sul web.

La soluzione vanta un’usabilità particolarmente facile ed intuitiva e la grafica dell’interfaccia riproduce le funzioni aziendali e ne rispecchia i singoli processi.

Il modulo della nuova soluzione è stato sviluppato per produrre documenti commerciali sia del ciclo attivo che da quello passivo. Ma oltre ad offerte, ordini, bolle, fatture e note di accredito – per citarne qualcuna – in Arca Evolution Gestione Documenti è possibile gestire anche altri documenti, a seconda di specifiche esigenze, ad esempio resi merce, rapporti di lavoro e molti altri ancora.

Nell’innovativo modulo verranno automaticamente ereditate le configurazioni effettuate per i documenti nel gestionale Arca Evolution, ad esempio le indicazioni riguardanti i listini, sconti, promozioni o le provvigioni agenti, così come quelle per magazzini/ubicazioni, per le sotto-commesse o le percentuali di provvigioni agenti per riga documento. Il nuovo modulo comprende la gestione dell’anagrafica degli articoli, con relative famiglie, categorie, codici alias ed alternativi, dati utili per le valorizzazioni di magazzino ed immagini.

Arca Evolution Gestione Documenti è stato sviluppato per andare oltre la produzione cartacea dei documenti. La soluzione consente di affrancarsi da ingombri fisici in azienda, da rischi di perdite di documenti ed ottimizza e abbatte i tempi di ricerca.

Utilizzare un software tecnologicamente avanzato permette alla PMI una gestione aziendale anche da remoto, in contemporanea alla piena operatività, con tutti i documenti sempre a disposizione, facilmente ricercabili e immediatamente disponibili.

Arca Evolution Gestione Documenti è un’innovazione che permette alle PMI una visione a tutto tondo sui clienti e su tutti i processi aziendali e che offre le basi per poter prendere decisioni informate grazie a dati e insight sempre a portata di mano ed aggiornati.

Dichiarazioni

Patrizia Setti, Senior Technology Product Manager di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, sottolinea come la soluzione risponda ad una reale e concreta esigenza del mercato: “Arca Evolution Gestione Documenti nasce da uno studio fatto in collaborazione con un campione di PMI nostre clienti e risponde totalmente alla conclamata esigenza di un nuovo strumento digitale utilizzabile ovunque, altamente personalizzabile e con un’interfaccia semplice e intuitiva”.