AWS e SentinelOne rafforzano la partnership nel segno dell’AI

SentinelOne, leader a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha comunicato l’ampliamento dell’accordo di collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS), finalizzato a fornire vantaggi di AI generativa. Secondo i termini dell’accordo, l’analista di cybersecurity Purple AI di SentinelOne sarà supportato da Amazon Bedrock, per fornire ai clienti sicurezza e protezione AI. Inoltre, questo ampliamento consentirà di intensificare gli investimenti nella piattaforma Singularity di SentinelOne, all’interno del Marketplace di AWS, offrendo alle imprese la capacità di accedere in modo rapido e semplice alla protezione end-to-end da una piattaforma unificata e alimentata dall’AI.

I termini della collaborazione tra AWS e SentinelOne

Purple AI di SentinelOne consente ai team di sicurezza di ogni livello di rilevare le minacce in anticipo, rispondere più rapidamente e prevenire gli attacchi. Purple AI traduce le domande di sicurezza in linguaggio naturale in query strutturate, sintetizza i registri degli eventi e gli indicatori, guida gli analisti in indagini complesse con i passi successivi consigliati e le e-mail di riepilogo generate automaticamente, e ottimizza la collaborazione con i registri di indagine condivisi. Purple AI supporta Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF), un’iniziativa open-source di AWS e dei principali partner di cybersecurity, e fornisce una visione nativa sia dei dati di Singularity che di quelli di terze parti, dando ai team la possibilità di rilevare e gestire tutti gli eventi di sicurezza. Di conseguenza, i team di sicurezza possono snellire le indagini, migliorare il livello degli analisti, semplificare la reportistica e accelerare notevolmente la ricerca di minacce e le indagini stesse.

SentinelOne continua a intensificare gli investimenti nell’utilizzo dell’infrastruttura AWS per supportare la continua innovazione, lo sviluppo e la diffusione della Singularity Platform, tra cui Purple AI. Nell’ambito del rispettivo impegno per l’innovazione congiunta, SentinelOne consentirà ai clienti di scegliere specifici modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) tramite Amazon Bedrock, come Claude 3.5 Sonnet di Anthropic, per alimentare Purple AI. Amazon Bedrock è un servizio completamente gestito che offre una scelta di modelli di base (FM) ad alte prestazioni di aziende leader nel settore dell’AI tramite un’unica API, insieme a un’ampia serie di funzionalità di cui le organizzazioni hanno bisogno per realizzare applicazioni di AI generativa con sicurezza, privacy e un’AI responsabile. SentinelOne utilizzerà anche le funzionalità di Amazon Bedrock Custom Model Import e di personalizzazione, tra cui Amazon Bedrock Prompt Management, per creare soluzioni adattate a casi d’uso specifici.

Per supportare un maggior numero di clienti nell’ottenere questi vantaggi, SentinelOne sfrutterà i nuovi investimenti nel programma di co-selling di AWS per portare l’intera Singularity Platform sull’AWS Marketplace e rendere più facile ai clienti trovare e acquistare le soluzioni di sicurezza di cui hanno bisogno attraverso un canale di approvvigionamento che conoscono e di cui si fidano.

Dichiarazioni

“SentinelOne è impegnata in una sicurezza basata sull’AI che protegga i clienti dagli attacchi di oggi a velocità di macchina e dalle nuove minacce di domani. AWS ha dimostrato di essere un partner sempre più strategico quando si tratta di mantenere questa promessa e accelerare la nostra comune missione”, ha dichiarato Gregor Stewart, Vice President, AI and Machine Learning Engineering di SentinelOne. “Sfruttando l’infrastruttura AWS AI e Amazon Bedrock per preparare, mettere a punto e distribuire i nostri modelli, possiamo offrire ai clienti AWS l’accesso ai migliori analisti di sicurezza AI generativa di oggi – e alle future innovazioni di Purple AI – all’interno interamente di AWS”.

“In AWS la nostra missione è chiara: aiutare i clienti a realizzare, espandere e gestire il proprio business in modo sicuro”, ha evidenziato Chris Grusz, Managing Director, Technology Partnerships di AWS. “Approfondendo la collaborazione con SentinelOne e lavorando insieme per rispondere alla crescente esigenza di soluzioni di sicurezza guidate dall’AI generativa, questo annuncio potenzia le nostre capacità di aiutare i clienti a rafforzare la resilienza e a difendere meglio i rispettivi ambienti dalle minacce legate alla cybersecurity, oggi e in futuro”.