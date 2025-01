AWS fa il suo ingresso nel Polo Strategico Nazionale

Corre senza freni la trasformazione digitale della nostra Pubblica Amministrazione grazie alla collaborazione di colossi tecnologici che apportano il loro contributo per offrire i migliori servizi digitali al nostro Paese. Tra questi c’è Amazon Web Services (AWS) che annuncia di aver perfezionato l’accordo per il suo ingresso nel Polo Strategico Nazionale (PSN), l’hub strategico nazionale italiano per i servizi cloud. Questa collaborazione segna un passo significativo nell’ampliamento del catalogo servizi cloud sicuri del PSN.

Con AWS si completa così l’offerta Secure Public Cloud PSN, in linea con la Convenzione firmata con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciò consentirà alle Pubbliche Amministrazioni italiane di potere accedere ad oltre 80 servizi AWS localizzati sulla Region italiana di AWS e messi in sicurezza utilizzando chiavi di crittografia del Polo Strategico Nazionale e nel rispetto dei rigorosi standard di sicurezza e protezione dei dati critici richiesti dal PSN. Inoltre, il Secure Public Cloud assicura che dati e applicazioni siano custoditi in Data Center situati unicamente sul territorio italiano.

AWS è parte del Polo Strategico Nazionale (PSN) come quarto Cloud Service Provider, in conformità con quanto stabilito dalla convenzione che disciplina l’infrastruttura ad alta affidabilità. Questa iniziativa, promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in linea con la Strategia Cloud Italia, è realizzata attraverso la convenzione con Polo Strategico Nazionale, società partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP, tramite la controllata CDP Equity) e Sogei.

Il ruolo di AWS nel Polo Strategico Nazionale

Entrando nel PSN, AWS sosterrà il Polo nel ruolo di partner chiave nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, offrendo infrastrutture tecnologiche avanzate e servizi cloud che rispondono alle esigenze di efficienza, sostenibilità e innovazione.

AWS si impegna a supportare la trasformazione digitale della PA, portando la sua esperienza globale e le tecnologie all’avanguardia al servizio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini italiani. Il tutto nel quadro della Strategia Cloud Italia – in capo al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega all’Innovazione, Alessio Butti – sviluppata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, con l’obiettivo di garantire l’autonomia tecnologica del Paese.

AWS ha un impegno a lungo termine verso i clienti e le comunità locali in Italia e ha annunciato piani per investire più di 1,2 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per espandere la sua infrastruttura cloud e i servizi nella Regione AWS Europa (Milano) – investimento dichiarato “di interesse strategico” da parte del Consiglio dei Ministri dello scorso 29 novembre –, contribuendo a posizionare l’Italia come hub strategico digitale nel Mediterraneo, supportando il Piano Mattei del Governo, e la G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). Si prevede che questo investimento contribuirà per 880 milioni di euro al Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano e supporterà circa 5.500 posti di lavoro entro il 2029. Questo si aggiunge all’investimento iniziale pianificato di 2 miliardi di euro per il lancio della Regione AWS Europa (Milano) nel 2022.