AWS lancerà un nuovo cloud indipendente a Brandeburgo

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato i suoi piani di investimento, pari a 7,8 miliardi di euro fino al 2040 nello Stato di Brandeburgo, in Germania per l’AWS European Sovereign Cloud.

L’AWS European Sovereign Cloud sarà un nuovo cloud indipendente per l’Europa, progettato per fornire ulteriore scelta alle organizzazioni del settore pubblico e ai clienti in settori altamente regolamentati per continuare a soddisfare le loro esigenze di sovranità in continua evoluzione.

Si prevede che l’investimento a lungo termine di Amazon Web Services porterà a un effetto a catena nella comunità cloud locale, accelerando gli incrementi di produttività, potenziando la trasformazione digitale delle imprese, rafforzando l’AWS Partner Network (APN), migliorando le competenze del cloud e della forza lavoro digitale, sviluppando l’energia rinnovabile. progetti e creando un impatto positivo nelle comunità in cui Amazon Web Services opera.

Negli ultimi 25 anni, Amazon Web Services ha guidato lo sviluppo economico attraverso investimenti in infrastrutture, posti di lavoro e competenze nelle comunità e nei paesi di tutta Europa. Dal 2010, Amazon ha investito più di 150 miliardi di euro nell’UE, occupando più di 150.000 persone.

L’AWS European Sovereign Cloud prevede di lanciare la sua prima regione Amazon Web Services nello Stato di Brandeburgo, in Germania, entro la fine del 2025.