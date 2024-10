Il CIO come architetto di innovazione

Nell’attuale contesto economico, in cui le tecnologie digitali ormai pervadono ogni aspetto del business, il ruolo del Chief Information Officer (CIO) si è evoluto significativamente. Il dipartimento IT non è più visto come semplice gestore della tecnologia aziendale, ma come catalizzatore di innovazione e crescita. In questo scenario, il CIO è chiamato a esercitare una leadership strategica, collaborando strettamente con i leader delle diverse linee di business (LOB) per garantire che gli investimenti tecnologici siano allineati agli obiettivi complessivi dell’azienda.

Per promuovere l’innovazione e ottenere vantaggi competitivi, i CIO devono abbattere i silos organizzativi e favorire una collaborazione trasversale tra le funzioni aziendali. Non si tratta solo di implementare nuove tecnologie, ma di creare un ambiente in cui l’IT diventa un partner strategico per il business, contribuendo a sbloccare l’innovazione, migliorare l’efficienza operativa e ottimizzare l’esperienza del cliente. In questo senso, il CIO assume un ruolo chiave nel guidare il business verso “la cosa giusta”, ossia un approccio olistico che bilancia strategia, esecuzione, innovazione e stabilità.

Un elemento cruciale di questa trasformazione è l’adozione di framework di governance solidi che regolamentino l’uso delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale generativa (GenAI). IDC prevede che entro il 2026, il 50% dei CIO collaborerà con i leader delle LOB per sviluppare strategie di governance federata, promuovendo un’adozione agile e sicura della GenAI. Questa sinergia tra CIO e LOB sarà fondamentale per sfruttare appieno le potenzialità della GenAI nel miglioramento dei processi aziendali e nell’aumento della produttività attraverso l’automazione.

Il successo dei CIO non dipenderà solo dalla loro capacità di collaborare, ma anche dalla loro abilità di abbracciare stili di leadership paradossali, bilanciando approcci apparentemente contrastanti: strategia ed esecuzione, innovazione e stabilità. Per farlo, i CIO devono implementare processi che consentano un miglioramento continuo e una cultura organizzativa flessibile, capace di adattarsi ai cambiamenti del mercato digitale.

Questi temi saranno al centro dell’IDC CIO Forum 2024, che si terrà il 26 novembre presso il Magna Pars Event Space di Milano. L’evento, intitolato “Nuove strategie di leadership nell’era digitale”, vedrà la partecipazione di analisti IDC, esperti di settore e CIO di aziende leader a livello italiano e internazionale. Sarà un’opportunità unica per CIO e IT manager di esplorare le tendenze, identificare nuove opportunità di crescita e definire strategie efficaci per competere nell’economia digitale.

L’evento sarà condotto da Roberta Bigliani e Ornella Urso di IDC, e vedrà il supporto di sponsor come Denodo, Deda Cloud con IBM, IFS, Snowflake, Tanium, TeamViewer, Globant, Infor, Liferay, Mauden con IBM, Cohesity. Exhibitor Cloudflare e ManageEngine.