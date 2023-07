BT e HPE insieme nel managed LAN

BT e HPE hanno annunciato una partnership per offrire ai clienti un nuovo servizio gestito basato su HPE Aruba Networking che garantisce migliori prestazioni, flessibilità e controllo delle reti locali (LAN). Il servizio combina la dimensione globale e la grande esperienza di BT nella progettazione, implementazione e gestione della connettività wired e wireless all’interno degli edifici con le più recenti soluzioni LAN di HPE Aruba Networking.

BT e HPE modernizzano in modo sicuro la connettività

Molte LAN tradizionali (legacy) stentano a supportare le esigenze dei lavoratori ibridi quando si trovano a dover accedere a diverse applicazioni in uffici, filiali, magazzini, fabbriche o campus. La situazione è ulteriormente aggravata dal crescente utilizzo di strumenti di video collaboration che consumano molta banda e dalle nostre attese di poter contare all’interno di questi edifici su una connettività Wi-Fi costante e affidabile. Ulteriore complessità e rischi per la sicurezza informatica si riscontrano con il crescente numero di dispositivi connessi, in particolare con l’Internet of Things (IoT).

Il nuovo servizio HPE Aruba Networking Managed LAN di BT consentirà ai clienti di modernizzare in modo sicuro la connettività per supportare l’evoluzione degli stili di lavoro e tenere il passo con le richieste dell’IoT.

Come funziona il nuovo servizio nato dalla partnership BT e HPE

Come primo passo, BT esegue un audit della LAN per identificare ciò che è già presente, ciò che potrebbe essere riutilizzato e ciò che dovrebbe essere sostituito. HPE Aruba Networking fornisce una tecnologia interoperabile che consente di evitare la sostituzione dell’intera rete. BT lavora quindi insieme al cliente nella gestione dei costi così da perseguire un approccio graduale alla modernizzazione con benefici tangibili in ogni fase.

BT valuta poi come mettere in sicurezza e proteggere i dispositivi connessi. Semplifica la visibilità offrendo ai clienti un unico dashboard ospitato nel cloud, che centralizza reporting, analisi, sicurezza, scalabilità e resilienza in un’unica piattaforma. Da ultimo, è anche in grado di identificare dispositivi ridondanti che utilizzano energia non necessaria, automatizzando l’ottimizzazione della rete e dell’energia.

Andrew Small, director of voice and digital work, Business, BT Group, ha dichiarato: “È chiaro che le reti legacy all’interno degli edifici non sono in grado di gestire il lavoro ibrido moderno e i dispositivi IoT, per non parlare di ciò che verrà. Ecco perché stiamo ampliando, grazie alla collaborazione con HPE Aruba Networking, la scelta di soluzioni LAN gestite. Ciò offrirà la visibilità, la flessibilità e la sicurezza di cui i clienti hanno bisogno per dare una connettività cablata e wireless efficiente e affidabile“.

Quando la rete aiuta i clienti a raggiungere i loro obiettivi di business

“I clienti globali, alle prese con le loro strategie di connettività, si stanno concentrando su reti aziendali moderne che possano essere sicure, flessibili, reattive alle esigenze aziendali e semplici da utilizzare, pur essendo potenti driver di trasformazione“, ha affermato Phil Mottram, Executive Vice President e General Manager, HPE Rete Aruba. “HPE Aruba Networking è in prima linea nel reinventare il modo in cui clienti e partner possono utilizzare o fornire reti focalizzate ai risultati aziendali e, integrando le nostre funzionalità di intelligenza artificiale, sicurezza, automazione e Network as a Service. Il nostro servizio LAN gestito globale con BT è un esempio di come la rete possa aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di business.”