Casino online e bonus senza deposito: 3 modi per giocare risparmiando

Le piattaforme per il gioco online fanno spesso ricorso ad iniziative promozionali rivolte ai (potenziali) nuovi utenti e ai giocatori che hanno già effettuato la registrazione al sito. Nella maggior parte dei casi, si tratta di bonus, ossia premi che costituiscono un credito di gioco da utilizzare secondo modalità prestabilite. In alcuni casi, essi consentono di giocare online senza attingere dai fondi versati sul proprio conto personale associato all’account di gioco. Naturalmente, questa possibilità si concretizza solo a determinate condizioni; i concessionari che gestiscono i casinò online, infatti, stabiliscono autonomamente le modalità di erogazione di bonus e premi, con formule più o meno simili che prevedono il raggiungimento di specifici obiettivi di gioco. Di seguito, vediamo quali sono (e come funzionano) i meccanismi che si possono sfruttare per giocare online risparmiando.

Bonus senza deposito

Fanno parte della categoria dei bonus di benvenuto, in quanto riservati ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta al sito di un casinò online. Sono piuttosto comuni e funzionano in maniera alquanto semplice; ma cosa vuol dire “senza deposito”? In sintesi, per sbloccare questo tipo di bonus, l’utente non deve far altro che creare un account sulla piattaforma di gioco che offre questo tipo di promozione. Una volta completata la procedura di registrazione, mediante la compilazione di un apposito form, il bonus viene erogato senza bisogno di effettuare un primo versamento sul conto gioco. In aggiunta, molti casinò richiedono agli utenti, dopo la registrazione, di effettuare la convalida del conto, inviando una copia fronte retro del documento di identità indicato nel modulo per la registrazione.

I bonus di questo tipo non sono vincolati ad un primo deposito bensì a specifici requisiti di giocata, ovvero il wagering (o rollover). Per comprendere al meglio il meccanismo, occorre anzitutto tener presente che i bonus senza deposito non hanno un valore reale, tant’è che non incrementano il saldo prelevabile dal conto in quanto non possono essere riscossi. In altre parole, un bonus del valore di 10 euro si tradurrà in un credito di gioco equivalente, utilizzabile solo per giocare online sulla piattaforma che lo ha erogato.

Fatta questa premessa, vediamo come funziona il meccanismo alla base dei bonus senza deposito, partendo dal wagering o rollover. In sintesi, si tratta di un coefficiente di moltiplicazione (o fattore di conversione), che si applica al valore del bonus in palio; in tal modo, si determina il requisito di giocata vero e proprio, ossia la somma da giocare, entro un dato lasso di tempo, per usufruire dell’erogazione del bonus. Se, per esempio, la promozione mette in palio 10 euro a fronte di un rollover pari a “x50”, vuol dire che il bonus verrà erogato dopo che l’utente avrà giocato 500 euro, ovvero 10×50. Nella maggior parte dei casi, l’iniziativa promozionale riguarda solo una parte dei giochi disponibili sul casinò online. I bonus senza deposito rientrano nella categoria dei “fun bonus” poiché, come detto, consistono in un credito di gioco.

Free spin: cosa sono i ‘giri gratis’

Rientrano anch’essi tra i fun bonus, in quanto possono essere impiegati soltanto per giocare; si tratta, come si può facilmente intuire, di giri gratuiti per le slot machine online. Spesso integrano le offerte di benvenuto: molti concessionari includono nei bonus senza deposito anche un pacchetto di free spin, da utilizzare su una serie di titoli presenti all’interno del catalogo del casinò online (di solito, quelli di una particolare software house o che presentano medesimi meccanismi di gioco). In aggiunta, vengono spesso messi in palio tramite iniziative destinate agli utenti già registrati; alcune piattaforme offrono un giro gratuito al giorno nell’ambito di promozioni valide per un periodo di tempo prestabilito.

Cashback

È un meccanismo di rimborso, il cui importo rientra in un massimale; il valore del cashback, invece, viene calcolato sulle somme non vincenti applicando una percentuale (che può raggiungere anche il 100%) agli importi giocati che non hanno determinato una vincita in denaro. Pertanto, un cashback del 50% fino a 10 euro non è altro che un rimborso del 50% delle somme non vincenti che viene erogato fino ad un massimo di 10 euro. Anche in tal caso, sono previsti requisiti di gioco specifici; inoltre, la promozione di solito interessa solo alcuni giochi e può avere una durata limitata nel tempo.

Come individuare i casinò che offrono possibilità di ‘risparmio’

I bonus senza deposito, così come i free spin e il cashback, sono iniziative molto comuni; la maggior parte dei casinò online propone, saltuariamente o periodicamente, promozioni di questo tipo, senza particolari variazioni, se non per quanto riguarda i requisiti di giocata. In considerazione della miriade di piattaforme online attive in Italia, individuare quelle che offrono i bonus più ‘convenienti’ e con maggior margine di risparmio è tutt’altro che semplice.

Allo scopo, il portale specializzato Affidabile.org elabora accurate analisi comparative ‘a tema’ inerenti al mercato italiano del gambling online evidenziando, ad esempio, quali casinò offrono bonus immediato senza deposito e senza documento e quali, invece, propongono promozioni con in palio giri gratuiti o altre tipologie di fun bonus.