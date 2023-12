Certified Platform digitalizza i processi aziendali attraverso l’uso integrato dei servizi trust

Aruba annuncia Certified Platform, la piattaforma nativamente integrata con tutti i Trust Services – Firma Digitale, Marca Temporale, PEC e Conservazione a Norma – che digitalizza i processi aziendali e ne automatizza l’esecuzione, avvalendosi degli standard di sicurezza più elevati e nel pieno rispetto delle normative europee.

La Digital Transformation richiede un approccio integrato che interessa la ridefinizione dei modelli di business, la revisione dei processi aziendali e un cambiamento della cultura organizzativa. In questo contesto i servizi fiduciari, come la PEC e la firma digitale, giocadno un ruolo fondamentale poiché conferiscono la necessaria validità legale ai documenti costruendo così la digital trust su cui basare un futuro digitale di successo. Da tali presupposti, Aruba – Certification Authority e Qualified Trust Service Provider – ha sviluppato la soluzione di Certified Platform, che ridefinisce l’approccio a questi servizi, da considerare quindi non più come singole soluzioni a sé stanti, ma come integrazioni in un ecosistema unificato all’interno di un’unica piattaforma.

Di fatto, Certified Platform rappresenta un nuovo modo di concepire i servizi fiduciari sfruttando al meglio la tecnologia cloud. Una soluzione che supporta operazioni ed attività di team che, ad esempio, lavorano in modalità decentralizzata, senza rinunciare alla solidità legale e alla non ripudiabilità dei documenti gestiti e promuovendo la condivisione di questi ultimi in uno spazio sicuro e normato. Un nuovo approccio che consente di guardare al processo nel suo insieme, puntando a eliminare la complessità tecnologica ed offrendo un’esperienza utente completa ed efficace ed al contempo affidabile e sicura.

In questo contesto, il business process re-engineering diviene un pilastro delle strategie e dei percorsi di transizione digitale delle imprese grazie al supporto di Aruba come partner strategico. Certified Platform, infatti, rende possibile la digitalizzazione delle procedure aziendali ottimizzandone la gestione documentale. Ciò vale per molteplici realtà organizzative, in qualunque segmento di mercato. Tra i settori che possono beneficiare di questa soluzione spiccano quelli bancario e assicurativo, energia e utilities, ordini professionali, produzione e manifattura, Pubblica Amministrazione, retail, sanitario e farmaceutico, telecomunicazioni e media, trasporti e logistica.

Presentata ufficialmente in anteprima con integrati i servizi di firma digitale e conservazione, a pieno regime la piattaforma consentirà di utilizzare in maniera integrata tutti i servizi fiduciari. Sarà, dunque, possibile costruire un flusso automatizzato che coinvolge i servizi fiduciari e permette di efficientare e garantire la sicurezza dei processi aziendali e, quindi – tramite azioni manuali o automatiche – archiviare documenti su uno spazio cloud, firmare e apporre marche temporali a documenti senza l’uso di client, inviare documenti in conservazione e creare pacchetti di distribuzione senza accedere al pannello relativo, così come creare workflow di approvazione e firma di documenti manuali ed automatici. In dettaglio, di seguito alcuni casi d’uso:

Firma Digitale e Marca Temporale – Certified Platform consente di gestire flussi di approvazione e firma indirizzati a gruppi aziendali, coinvolgendo anche attori esterni se necessario. Si possono creare flussi ad hoc per sottoscrivere documenti in serie o in parallelo con differenti tipologie di firma e attori, mantenendo il controllo completo e la disponibilità immediata della documentazione firmata.

Conservazione Digitale a Norma – L'invio dei documenti in conservazione è configurabile seguendo i flussi legati ai servizi integrati nella piattaforma. Ad esempio, un documento può essere inviato in conservazione dopo essere stato firmato digitalmente, così come gli allegati di un messaggio PEC possono essere mandati in conservazione dopo la ricezione, senza dover accedere al sistema.

Posta Elettronica Certificata – Con Certified Platform possono essere facilmente configurati flussi automatici di monitoraggio basati su regole di filtro per la gestione dei messaggi contenenti allegati ricevuti da tutte le caselle PEC aziendali, senza accedere alla webmail.

Gestione documentale – A seguito del caricamento in Certified Platform di documenti in una specifica cartella, è possibile avviare flussi di integrazione con tutti i servizi trust, semplificando complessi passaggi e rendendo più efficaci i processi aziendali.

Le funzionalità della piattaforma garantiscono, al contempo, pieno controllo: tutte le componenti di Certified Platform, infatti, sono sviluppate esclusivamente da Aruba, assicurando una gestione più efficiente e tempi di intervento ridotti e sono realizzate ed ospitate su Data Center di proprietà dell’azienda collocati sul territorio Italiano.

“Siamo entusiasti di presentare Certified Platform, una soluzione innovativa e sicura per la digitalizzazione dei processi aziendali attraverso flussi automatizzati, che integra tutti i servizi Trust in un ambiente Cloud, nel rispetto totale delle normative europee – ha commentato Fabrizio Garrone, Enterprise Solution Director di Aruba – Certified Platform, con il suo approccio integrato ed automatizzato ai servizi fiduciari, rivoluziona l’efficacia dei processi interni, coinvolgendo le diverse funzioni aziendali, come la direzione, l’amministrazione, le vendite, l’ufficio tecnico, gli acquisti, il controllo qualità e le risorse umane. Si tratta di un importante passo in avanti verso un utilizzo di questi servizi in ottica Platform as a Service, il cui uso integrato non è più inteso come obbligo di legge ma come strumento imprescindibile nel percorso di digitalizzazione.”