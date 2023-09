Colt e Nokia in partnership

Colt e Nokia collaboreranno potenziando l’offerta multi-vendor di Colt e rafforzando le sue capacità di rete per offrire ai clienti flessibilità e maggiore scelta.

Migliorando le capacità di Colt IQ Network, la collaborazione porta la famiglia di prodotti Nokia 1830, insieme alla suite software Wavesuite, nelle attuali soluzioni di rete ottica di Colt. I prodotti 1830 Photonic Service Switch (PSS) e Wavelite di Nokia forniscono soluzioni di trasporto ottico end-to-end ottimizzate e scalabili per reti aziendali, di interconnessione di data center, metropolitane, regionali e a lungo raggio. Colt distribuirà inoltre la suite software Nokia Wavesuite per fornire l’automazione della rete.

Il portafoglio ottico di Colt fornisce i massimi livelli di prestazioni di rete per connessioni backbone, connettività tra data center e altri requisiti di larghezza di banda elevata. Tutti i servizi ottici di Colt possono essere forniti su percorsi di rete e percorsi in fibra definiti con varie opzioni di diversità, ridondanza del servizio e resilienza.

Questo sviluppo multiforme vede Colt sfruttare l’innovazione hardware e software di Nokia per fornire una larghezza di banda elevata e una connettività software-defined abilitate da Nokia Wavesuite attraverso le sue soluzioni ottiche per i clienti a livello globale.

Vivek Gaur, VP of Network Engineering di Colt, ha dichiarato: “La collaborazione tra Colt e Nokia, stiamo espandendo il nostro ecosistema di partner tecnologici, consentendo ai nostri clienti di usufruire delle nostre soluzioni ottiche sempre attive e fornendo la flessibilità di cui i nostri clienti hanno bisogno nel loro percorso di trasformazione digitale”

James Watt, Presidente della Divisione Optical Networks di Nokia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Colt per ampliare la loro gamma di soluzioni di prossima generazione. Con le richieste di larghezza di banda in aumento a livello globale, la famiglia 1830 PSS di Nokia offre tecnologie di trasporto coerente e WDM/ROADM leader di mercato per le soluzioni di rete ottica Colt a prova di futuro per soddisfare le esigenze dei clienti”.