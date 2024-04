Come fare acquisti su Amazon: guida ai prodotti migliori al miglior prezzo

Amazon è senza dubbio il colosso dello shopping online, con una vasta gamma di prodotti che spaziano da libri ed elettronica a generi alimentari e abbigliamento.

Con milioni di prodotti disponibili, può essere difficile a volte riuscire a trovare il prodotto al prezzo migliore.

In questa guida completa su come fare acquisti su Amazon, ti consigliamo come sfruttare al meglio le funzionalità del sito per assicurarsi di ottenere sempre il miglior prezzo possibile per prodotti di alta qualità.

Oltre a dover usare al meglio la piattaforma, ti consigliamo anche di valutare la ricerca e l’uso codici sconto Amazon prima di fare acquisti sull’e-commerce, grazie a questi, infatti, è possibile ridurre i costi di determinati prodotti o risparmiare direttamente sui prodotti nel carrello.

Adesso vediamo nel dettaglio le strategie migliori per fare acquisti su Amazon in modo intelligente.

Imparare a utilizzare la ricerca avanzata

Il primo passo per fare acquisti efficaci su Amazon è imparare a utilizzare la barra di ricerca avanzata. Invece di cercare con parole chiave generiche, utilizza termini specifici che descrivano esattamente ciò che stai cercando. Puoi anche utilizzare i filtri di ricerca per restringere i risultati, come per esempio per categoria, fascia di prezzo, recensioni dei clienti e novità.

Leggere le recensioni e valutare le valutazioni

Prima di effettuare un acquisto, è essenziale leggere le recensioni lasciate da altri clienti. Le recensioni possono fornire informazioni preziose non solo sulla qualità del prodotto, ma anche sulla veridicità della descrizione e sulla affidabilità del venditore. Un prodotto con molte recensioni positive è generalmente un buon acquisto, ma è importante leggere anche le recensioni negative per capire i possibili difetti del prodotto.

Controllare il venditore

Molti prodotti sono venduti non solo da Amazon stessa, ma anche da venditori terzi. Controllare chi vende e spedisce il prodotto è cruciale: “venduto da [nome del venditore] e spedito da Amazon” indica che il prodotto viene gestito dai magazzini di Amazon, garantendo una spedizione veloce e sicura. Acquistare da venditori con alte valutazioni e recensioni positive può ridurre il rischio di avere problemi con l’ordine.

Utilizzare Prime

Se fai acquisti regolarmente su questa piattaforma, considera l’iscrizione a prime. Gli iscritti a prime beneficiano di spedizioni rapide e gratuite, accesso a offerte esclusive e la possibilità di accedere a prime day, un evento annuale con sconti significativi su una vasta gamma di prodotti.

Monitorare i cambiamenti di prezzo

I prezzi su Amazon possono variare notevolmente nel corso del tempo. Utilizzare strumenti dedicati per trovare e monitorare i prezzi dei prodotti, ti consente di acquistare quando il prezzo è al suo minimo storico. Questi strumenti possono anche inviarti notifiche quando un prodotto raggiunge il prezzo che hai impostato.

Approfittare di Amazon Warehouse

Amazon Warehouse offre sconti su prodotti usati o ricondizionati che sono stati restituiti da altri clienti o danneggiati in magazzino. Inoltre, con questa opzione si possono acquistare prodotti tecnologici come computer, smartphone ecc…che sono stati ricondizionati e che per questo motivo hanno un costo nettamente inferiore rispetto a un prodotto nuovo.

Sfruttare le offerte lampo e le offerte del giorno

Amazon ha una sezione dedicata alle “offerte lampo” e alle “offerte del giorno”, dove prodotti di varie categorie vengono offerti a prezzi scontati per un tempo limitato. Queste offerte sono aggiornate quotidianamente e possono offrire risparmi significativi, ma è importante agire velocemente poiché spesso si esauriscono in breve tempo.

Utilizzare la lista dei desideri

Aggiungere articoli alla tua lista dei desideri può non solo aiutarti a tenere traccia dei prodotti che intendi acquistare in futuro, ma anche a monitorare qualsiasi riduzione di prezzo. Amazon notifica spesso agli utenti quando gli articoli nella loro lista dei desideri subiscono cambiamenti di prezzo.

Iscriviti e risparmia

Per prodotti che consumi regolarmente, come articoli per la casa o prodotti di bellezza, considera l’opzione “iscriviti e risparmia” di Amazon. Questo programma offre una riduzione sul prezzo e la consegna gratuita a intervalli regolari, risparmiando tempo e denaro.

Attenzione alle politiche di reso

Conoscere le politiche di reso di Amazon è fondamentale prima di effettuare un acquisto. Molti articoli venduti e spediti da Amazon possono essere restituiti gratuitamente entro 30 giorni dall’acquisto, ma è importante verificare le condizioni specifiche per ogni articolo.

Seguendo questi consigli, puoi migliorare significativamente la tua esperienza di shopping su Amazon, garantendoti di trovare i migliori prodotti ai prezzi più vantaggiosi. Con un po’ di ricerca e strategia, potrai sfruttare al massimo ogni acquisto fatto su questa piattaforma globale.