Commvault estende il suo ecosistema di cybersecurity

Commvault, fornitore di soluzioni di resilienza informatica e protezione dei dati per le aziende che utilizzano il cloud ibrido, ha annunciato di aver esteso il suo ecosistema cyber e data security attraverso integrazioni strategiche con una serie di partner di sicurezza: Acante, Dasera, Google Cloud, Splunk e Wiz.

Queste integrazioni svolgono un ruolo fondamentale nel supportare i clienti congiunti a migliorare la propria resilienza informatica in modalità differenti negli ambienti on-premise, ibridi e cloud: dall’identificare potenziali minacce o anomalie, a conoscere la posizione dei dati sensibili, ad accelerare ripristini puliti. Consentono inoltre ai clienti di utilizzare le loro soluzioni preferite di sicurezza, protezione dei dati e cyber recovery. I team di security operations possono sfruttare queste integrazioni per comprendere meglio rischi e minacce, difendersi e ripristinare con fiducia.

La necessità di questa tipologia di integrazioni non è mai stata così critica e tempestiva. Secondo un recente report commissionato da Commvault e condotto da GigaOm, solo il 13% delle aziende è preparato per difendersi efficacemente e ripristinare rapidamente dagli attacchi cyber, con il 54% che esprime piena fiducia nelle proprie capacità di recupero.

“Commvault si impegna a collaborare con i leader del settore di sicurezza informatica, data security posture management (DSPM) e intelligenza artificiale (AI) con un unico obiettivo: aiutare i clienti a migliorare la loro postura di sicurezza,” ha dichiarato Rajiv Kottomtharayil, Chief Product Officer di Commvault. “Per combattere le minacce informatiche di oggi è necessaria la collaborazione dell’intera comunità e, grazie a queste integrazioni, aiutiamo i nostri clienti a realizzare un ponte verso una vera resilienza organizzativa.”

Le integrazioni di Commvault con queste aziende partner continuano a far progredire scoperta e classificazione dei dati, cyber resilience e sicurezza IT:

· Acante: la sua soluzione di governance dell’accesso ai dati per i moderni cloud di dati e di intelligenza artificiale consente ai team che si occupano di semplificare e accelerare in modo significativo un accesso preciso, sicuro e conforme a informazioni critiche in rapida crescita.

· Dasera: offre soluzioni di data security posture management che aiutano le aziende a identificare la posizione dei dati sensibili, strutturati e non, automatizzare la sicurezza e la governance degli stessi e individuare, segnalare e affrontare rapidamente con successo i rischi per la protezione dei dati.

· Google Threat Intelligence: fornisce visibilità delle minacce e contesto operativo abilitato da intelligenza artificiale senza pari, per aiutare le aziende a impostare le difese in modo proattivo, rilevare, indagare e rispondere alle nuove minacce in modo efficiente.

Con una chiave API con licenza Google Threat Intelligence, i clienti possono beneficiare di un’esperienza senza soluzione di continuità per investigare sulle minacce rilevate da Commvault senza necessità di cambiare tab.

· Splunk: migliora le capacità di rilevamento e risposta alle minacce attraverso la sua piattaforma avanzata di data analytics, fornendo intelligence operativa in tempo reale per insight di sicurezza completi.

· Wiz: offre una piattaforma di sicurezza cloud consolidata che eccelle nel fornire chiarezza, visibilità e contesto, consentendo agli utenti di proteggere i propri ambienti cloud.