Conapto sceglie il sistema UPS di Vertiv per una maggiore sostenibilità

Una delle priorità principali per le organizzazioni mondiali è, senza dubbio, la sostenibilità. Ridurre l’impatto ambientale è diventato il fulcro e, per raggiungere gli obiettivi green prefissati, spesso nascono alleanze strategiche come quella tra Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, Conapto, uno dei principali provider svedesi di servizi di colocation, e Fever Energy, uno dei protagonisti nelle tecnologie di supporto alla rete.

I tre partner annunciano l’introduzione del Dynamic Grid Support nelle attività di Conapto. Sfruttando l’energia di Vertiv Liebert EXL S1, un innovativo gruppo di continuità (UPS) che garantisce una soluzione integrata per la protezione dell’alimentazione critica e le funzionalità di supporto alla rete, questa rivoluzionaria iniziativa mira a promuovere una maggiore sostenibilità attraverso la massima efficienza energetica dell’UPS e la riduzione delle emissioni di CO₂ grazie all’utilizzo di fonti energetiche alternative.

Vertiv, Conapto e Fever Energy insieme per la stabilità della rete elettrica

Con la continua digitalizzazione che accelera la crescita dell’infrastruttura digitale svedese, è aumentata anche la richiesta di fonti di energia stabili, affidabili e sostenibili. Riconoscendo questa necessità, Vertiv, Conapto e Fever Energy collaborano per offrire ai data center l’opportunità di avere un ruolo attivo nella stabilizzazione della rete, permettendo al contempo di ottenere nuovi profitti.

Grazie all’innovativa funzione Dynamic Grid Support dell’UPS, Conapto può contribuire alla stabilità della rete elettrica intervenendo nelle fasi di fast frequency response (FFR) e di frequency containment reserve demand (FCR-D). La soluzione di Vertiv ottimizza le capacità dell’UPS e utilizza batterie di stoccaggio agli ioni di litio, consentendo di supportare l’alimentazione durante i picchi di domanda, senza dover apportare modifiche significative all’infrastruttura. Fornendo una regolare frequenza statica e dinamica, insieme a funzionalità di gestione della domanda, l’UPS contribuisce alla stabilità della rete e all’utilizzo efficiente delle risorse, supportando l’integrazione di fonti alternative, come quelle eoliche, idriche e solari, nell’ecosistema energetico.

Il sistema UPS Vertiv Lieber EXL S1 assicura un’efficienza operativa del 99%

Conapto ha selezionato il sistema UPS Vertiv Lieber EXL S1, in virtù delle capacità di ridurre il consumo energetico rispetto a soluzioni alternative meno efficienti. Questa innovativa soluzione, supportata dalla tecnologia delle batterie agli ioni di litio, offre elevate performance in un ingombro ridotto, consentendo ai data center di massimizzare il numero di rack e server e permettendo un’efficienza operativa fino al 99%.

L’iniziativa congiunta si articolerà in due fasi principali. In primo luogo, le strutture Conapto esistenti acquisite nel 2022 vengono oggi ottimizzate per il supporto alla rete, con unità UPS personalizzate per gli utenti finali, in modo da integrarsi perfettamente nel sistema. Inoltre, la stessa soluzione è attualmente in fase di implementazione presso le sedi Conapto di Stoccolma 4 Sud, per migliorare le prestazioni e la resilienza della rete.

Dichiarazioni

Karsten Winther, President di Vertiv in Europa, Medio Oriente e Africa, afferma: “La collaborazione tra Vertiv, Conapto e Fever Energy è un traguardo significativo nel settore dei data center e si basa su una partnership di 15 anni con Conapto. Con l’introduzione del Dynamic Grid Support, mettiamo Conapto nelle condizioni non solo di migliorare l’efficienza operativa dei propri data center, ma anche di contribuire alla stabilità della rete e alla sostenibilità se abbinata ad alternative energetiche, segnando un significativo passo avanti nell’evoluzione delle infrastrutture digitali critiche“.

Stefan Nilsson, Chief Commercial Officer di Conapto, dichiara: “In linea con l’impegno di Conapto per la sostenibilità e il sostegno alla società, crediamo che i data center non debbano solo consumare energia, ma possano anche svolgere un ruolo attivo nel supportare la rete. Introducendo il Dynamic Grid Support, possiamo contribuire a ridurre le emissioni di CO₂ consentendo di aggiungere più fonti rinnovabili al mix energetico. Possiamo anche generare ulteriore capacità per i nostri clienti e distribuirla molto più rapidamente. La partnership con Vertiv e Fever Energy testimonia questa volontà, mentre operiamo per creare un’infrastruttura digitale più resiliente e sostenibile per la Svezia e non solo“.