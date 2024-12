CoreTech guarda verso nuovi mercati

In questo articolo, Paolo Milani, Country Manager Spain & South America di CoreTech descrive le strategie che sta adottando l’azienda per ottenere successo in Spagna e Sud America, mercati sempre più interessanti per lo sviluppo delle soluzioni IT.

Buona lettura!

CoreTech lancia un’iniziativa volta a espandere la propria attività nei mercati Spagnolo e Sudamericano, con un Country Manager e un programma di eventi dedicato

Affrontare le nuove sfide del mercato mondiale, in cui opera con successo da diversi anni CoreTech, richiede una visione lungimirante e un impegno continuo, per far sì che le aziende locali, filiali della casa madre Italiana, possano operare contando sul supporto dell’organizzazione principale e su manager in grado di garantire uno sviluppo costante del business. Ne parla Paolo Milani, Country Manager di CoreTech Spain & South America: “L’approccio che adotta CoreTech sul mercato globale e, in particolare, in Spagna, è quello di una forte attenzione ai Partner, per favorirne la crescita. In altri termini, la nostra strategia è fortemente partner-oriented”. Nello specifico, questo si traduce, per esempio, nella forte attenzione al fornire ai partner gli strumenti per affrontate le sfide del mercato.

Formazione e tool per affrontare le sfide del mercato

L’attenzione ai partner comincia con il fornire gli strumenti più adeguati ad affrontare le sfide poste dal mercato attuale, prima tra tutte la Sicurezza.

“L’ottica di CoreTech è quella di costruire insieme al partner un percorso che gli permetta di evolversi in questo mercato e, ovviamente, “fare business””, conferma Paolo Milani.

I servizi che CoreTech offre ai partner sono «ormai indispensabili»; un esempio? La protezione e la difesa contro ransomware e criptolocker:

“Si tratta di minacce che obbligano ad adottare soluzioni specifiche, dal momento che si corre il rischio, nei casi più gravi, addirittura di chiudere l’azienda”, precisa il manager.

Il punto di vista di CoreTech resta comunque lo stesso: la focalizzazione sulla crescita imprenditoriale del partner e lo sforzo profuso dall’Azienda nell’accompagnare il partner in questo percorso, con tutti gli strumenti più efficaci e innovativi: formazione, eventi, utilizzo delle piattaforme Social. In altri termini: “Il reale valore su cui puntiamo è centrato sulla persona, come per esempio gli eventi che organizziamo, il cui obiettivo è vivere un’esperienza che permetta di crescere insieme”, precisa Paolo Milani.

Oggi la rapida evoluzione del mercato ha introdotto nuovi strumenti per confrontarsi con partner e clienti, come per esempio i Social Media. Infatti, CoreTech pone molta attenzione e si focalizza sull’aiuto ai partner nell’approcciare questo canale di comunicazione, oggi molto importante.

“Si tratta di coinvolgere i partner per vivere esperienze che altrimenti avrebbero tralasciato”, continua Paolo Milani. “Una scelta che è assolutamente importante e permette di crescere. Occorre mettere al centro i valori della persona”, attenzione che nel concreto solo poche aziende hanno e che CoreTech realizza anche e soprattutto attraverso gli eventi organizzati in collaborazione con i Partner, con il fine ultimo di «crescere insieme nel business», tematica che CoreTech sta sviluppando anche in Spagna e Sud America.

Nuovi partner in Spagna

Vale la pena notare che i partner italiani di CoreTech vedono di buon occhio l’espansione dell’Azienda all’estero, in quanto sinonimo di business in crescita e risultati positivi e remunerativi.

“Anche sui nuovi mercati, in cui siamo in fase di partenza, l’approccio è lo stesso: lavoriamo esclusivamente sul canale di rivendita e con gli MSP, i Managed Service Provider, cioè i partner che offrono servizi gestiti. Attualmente, stiamo organizzando i nostri uffici e il personale che supporterà i partner locali, partendo dall’anno prossimo 2025”.

Dalla Spagna verrà gestito anche il mercato Sud Americano: “Attualmente abbiamo soprattutto iniziato a lavorare con Argentina e Messico”, continua Paolo Milani. “Comunque, volevo sottolineare il fatto che il lavoro in Spagna sarà facilitato dal carattere dei nostri partner Spagnoli, che li spinge a mettersi in gioco e a non tirarsi mai indietro sulle novità”.

Un’area particolarmente importante su cui lavorare sarà quella della Sicurezza, a causa del fatto che il cybercrime è in costante crescita con cifre preoccupanti.

“Continueremo a lavorare con il focus di CoreTech, che è quello della Creatività, della formazione e dell’attenzione alle necessità dei partner, pronti ad affiancarli e ad aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di business”, conclude Paolo Milani, Country Manager di CoreTech Spain & South America.