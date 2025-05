Customer Data Platform: crescita record nel 2024 (+13%)

Nel mercato di oggi il cliente è al centro di ogni strategia aziendale. Personalizzare le esperienze e ottimizzare l’efficienza dei processi decisionali sono gli obiettivi principali delle imprese. Come poter raggiungere tali obiettivi? La risposta è chiara: con la tecnologia e, più precisamente, con la Customer Data Platform.

In occasione del recente Customer Data Platform Day, l’appuntamento di riferimento per chi opera nel mondo delle Customer Data Platform (CDP) promosso dal Customer Data Platform Institute Italy in collaborazione con BitBang, società di consulenza specializzata in customer-centricity e digital transformation, si è fatto il punto proprio sul settore delle CDP in Italia. Ciò che è emerso è che, in questo momento, il nostro Paese abbraccia sempre più le CDP e le aziende sono chiamate a evolversi per restare al passo.

Le Customer Data Platform sono soluzioni software avanzate che permettono di raccogliere, integrare e organizzare dati provenienti da fonti diverse (online e offline), creando profili cliente unificati, coerenti e costantemente aggiornati. Un elemento sempre più cruciale per abilitare strategie di marketing personalizzato, migliorare la customer experience e ottimizzare l’efficienza dei processi decisionali.

Le tendenze del settore delle Customer Data Platform del 2024

Nel corso della giornata, che ha riunito i principali stakeholder del settore, è emerso che l’Italia, in particolare, sta vivendo una fase di forte accelerazione: le aziende stanno adottando con crescente convinzione le CDP, ripensando le proprie strategie data-driven per migliorare l’engagement dei clienti, la fidelizzazione e le performance di business. L’avanzata dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie predittive ha inoltre ulteriormente aumentato il valore delle CDP, rendendole strumenti chiave per l’automazione, il decision making in tempo reale e la gestione proattiva del customer journey.

A livello internazionale, invece, nel secondo semestre del 2024 il settore delle Customer Data Platform ha vissuto una fase di notevole espansione e dinamismo a livello globale. Il numero di vendor è aumentato, portando il totale a 204 aziende attive, mentre l’occupazione nel settore ha registrato una crescita del 4%, con 675 nuovi posti di lavoro creati. Questo sviluppo è stato accompagnato da un incremento dei finanziamenti complessivi, che hanno raggiunto gli 8,5 miliardi di dollari, segnando una crescita del 13%. Un elemento chiave di questa espansione è stato il ruolo delle aziende consolidate in Europa e Asia, che hanno integrato funzionalità CDP nei loro prodotti esistenti, contribuendo così a rafforzare la presenza internazionale del settore.

Parallelamente, il mercato si è vivacizzato grazie a quattro importanti acquisizioni che hanno coinvolto player di primo piano, segno di un ambiente competitivo e in fermento. L’ingresso di nuovi vendor, soprattutto in Asia e in Europa, ha ulteriormente ampliato la portata geografica del settore, confermando la crescente importanza delle Customer Data Platform come pilastro fondamentale per la gestione avanzata dei dati cliente e delle strategie di customer management.

Il 2024 si è confermato un anno di forte dinamismo per il settore delle Customer Data Platform, con una crescita trainata dall’innovazione, dall’espansione internazionale e da un rinnovato interesse per le acquisizioni. Le aziende consolidate rafforzano la propria posizione, mentre le nuove realtà devono affrontare sfide importanti nell’accesso ai capitali. Il settore si conferma centrale per la gestione evoluta dei dati dei clienti, con prospettive di ulteriore sviluppo nei prossimi mesi.

Dichiarazioni