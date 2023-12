Digital Realty con BT per aiutare i clienti a sfruttare il valore dei dati

BT ha annunciato l’implementazione di Global Fabric, la rivoluzionaria infrastruttura network-as-a-service (NaaS), nelle carrier neutral facilities (CNFs) di Digital Realty nel mondo. Ciò consentirà ai clienti di sfruttare appieno il valore dei propri dati rendendo più semplice per i dipendenti accedervi in modo sicuro e conforme in tutta l’azienda. Inoltre offrirà ai responsabili IT un controllo in tempo reale e centralizzato della connettività così da ottenere le migliori prestazioni e la migliore user experience, riducendo i costi complessivi e contribuendo a garantire la conformità.

Global Fabric è la nuova rete NaaS di BT che vanta una copertura che include le principali location cloud nel mondo. Progettata per essere flessibile, scalabile e resiliente, offre un controllo quasi-istantaneo con una scelta di connettività pay-as-you-use. Digital Realty gestisce oltre 300 CNF in sei continenti, in più di 25 paesi in oltre 50 aree metropolitane. Queste riuniscono i principali fornitori mondiali di cloud e software-as-a-service in un’unica sede per offrire ai clienti una piattaforma data center in grado di fungere da hub digitale per il loro business, mettendo insieme dati e tecnologia per la creazione di intelligenza che guida la loro trasformazione digitale.

Con l’offerta di connettività Global Fabric all’interno e tra le CNF, i partner consentiranno ai clienti di scegliere e realizzare immediatamente le migliori connessioni per le loro applicazioni e i loro dati, aggiungendo servizi di sicurezza per facilitarne la condivisione all’interno dell’azienda. Ciò riguarda anche la scelta dei percorsi dei workload nell’attraversamento della rete per offrire la migliore user experience ai dipendenti, ovunque essi si trovino.

Grazie a questo controllo, i clienti possono ottenere i migliori costi e le migliori performance delle applicazioni, affrontando al contempo le crescenti minacce alla sicurezza informatica e le future normative sui dati in transito. La soluzione è basata sulla capacità di BT di offrire ai clienti servizi di hosting e co-ubicazione Digital Realty, che saranno disponibili attraverso il marketplace di Global Fabric.

Harm Joosse, Global Head of Strategy & Business Development, Service Providers, Digital Realty, ha dichiarato: “Con l’integrazione nella piattaforma di data center globale di Digital Realty, PlatformDIGITAL, i clienti affrontano le sfide di data gravity avvicinando gli utenti e i cloud ai dati attraverso la connettività, i controlli e la gestione delle policy di BT Global Fabric.

Ha proseguito Joosse: “L’innovativa soluzione network-as-a-service di BT, combinata con la piattaforma di orchestrazione di Digital Realty, ServiceFabric™, offre alle aziende esperienze personalizzate on-demand, rivoluzionando di fatto il modo in cui le reti vengono utilizzate e gestite”.

Colin Bannon, CTO, Business, BT, ha aggiunto: “Le aziende che implementano servizi cloud a livello locale traggono vantaggio dalla vicinanza a clienti e fornitori. Per le grandi organizzazioni, è possibile ottenere più valore se i dati locali possono essere riuniti centralmente in modo sicuro e conforme per creare nuove informazioni. Con l’aumento dei volumi di dati, i CIO necessitano di un maggiore controllo dei flussi di dati. La combinazione di Global Fabric e Digital Realty può aiutare i clienti a sfruttare il valore dei dati evitando che gli hub di dati locali diventino buchi neri digitali.”