SentinelOne tra i 100 leader AI più innovativi

Il costante impegno nel supportare i partner e la forte impronta innovativa di SentinelOne, leader nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, sono stati i fattori che hanno fatto inserire l’azienda nella lista AI 100 del 2024, una prestigiosa classifica stilata da CRN, un brand di The Channel Company, che segnala i vendor all’avanguardia nella diffusione dell’AI con soluzioni in ambito cloud, data center ed edge, software, analytics e cybersecurity. SentinelOne è stata premiata nella sezione AI per la cybersecurity grazie al costante impegno nell’innovazione e per le capacità di consentire al settore IT di creare stack tecnologici e soluzioni avanzate basate sull’AI di cui hanno bisogno i clienti.

“Siamo entusiasti di premiare i vendor tecnologici presenti nella classifica AI 100 del 2024 per il loro impegno nel far evolvere le soluzioni di intelligenza artificiale nel settore IT“, ha sottolineato Jennifer Follett, VP U.S. Content ed Executive Editor, CRN di The Channel Company. “Ogni azienda inserita nella lista si è aggiudicata il premio grazie alla propria dedizione nell’aiutare i partner di canale a creare soluzioni innovative di AI che siano in grado di trasformare i propri clienti e di favorirne il successo. Siamo curiosi di scoprire come SentinelOne proseguirà in futuro ad assicurare l’eccellenza AI nel settore del canale“.

Soluzioni di AI potenti e affidabili

Selezionata da un panel di redattori di CRN, SentinelOne si è distinta per le potenzialità delle proprie soluzioni di AI, l’impegno nell’innovazione e le capacità di supportare i partner di canale IT nella realizzazione di soluzioni di AI.

“Una tecnologia di qualità superiore è alla base del modo in cui aiutiamo le aziende a dotarsi di difese più resilienti e l’AI è al centro di tutto ciò che facciamo“, ha dichiarato Brian Lanigan, Senior VP, Global Partner Ecosystem di SentinelOne. “Investiamo in soluzioni che sfruttano le potenzialità dell’AI per fornire informazioni a tutta l’azienda, trasformare i dati grezzi in azioni decisive e automatizzare i risultati in modo che clienti e partner possano spingersi oltre la protezione di reti, endpoint, cloud e identità per proteggere il business, e siamo orgogliosi di ricevere un riconoscimento da CRN per i risultati raggiunti“.

CRN premia ancora SentinelOne

Il riconoscimento ottenuto è l’ultimo di una serie di apprezzamenti che SentinelOne ha ricevuto da CRN. A febbraio, l’azienda è stata inserita nella lista CRN Security 100 per il settimo anno consecutivo. Il mese scorso, ha ottenuto una valutazione pari a 5 punti nella CRN Partner Program Guide 2024, sottolineando l’impegno nel promuovere partnership solide, proficue e di successo.

“In SentinelOne riconosciamo che i partner sono fondamentali per il nostro successo e restiamo concentrati sul consolidamento del nostro ecosistema e sulla fornitura di tecnologia, servizi di e risorse leader di mercato che offrano loro nuove opportunità di innovazione e crescita“, ha concluso Brian Lanigan.