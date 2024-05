IA Accelerator di Qlik conquista tutti i settori industriali

Tecnologia dalle grandi potenzialità, l’Intelligenza Artificiale (IA), può essere sfruttata in tanti settori e in vari ambiti. Qlik, specialista mondiale nell’integrazione dei dati, nell’analisi e nell’intelligenza artificiale, continua il proprio impegno nel portare l’integrazione dell’IA in tutti i settori industriali, offrendo risultati di business concreti e tangibili. Nel suo continuo impegno di rendere l’IA sempre più accessibile alle imprese in tutte le fasi dell’adozione tecnologica, Qlik annuncia IA Accelerator. Questo servizio è stato concepito come un’introduzione per le aziende che desiderano esplorare le possibilità offerte dall’IA, fungendo da punto di ingresso nel più ampio panorama delle analytics AI-driven.

Alcuni casi d’uso

L’impatto delle soluzioni di IA di Qlik, adesso anche di IA Accelerator, dimostra i vantaggi pratici e il valore strategico dell’implementazione dell’IA su solide basi di dati. Per esempio:

Sanità : Appalachian Regional Healthcare ha utilizzato l’intelligenza artificiale di Qlik per prevedere le mancate presentazioni dei pazienti agli appuntamenti, ottenendo un risparmio di 6 milioni di dollari in due anni in 15 cliniche, grazie al coinvolgimento proattivo dei pazienti a rischio.

: ha utilizzato l’intelligenza artificiale di Qlik per prevedere le mancate presentazioni dei pazienti agli appuntamenti, ottenendo un risparmio di 6 milioni di dollari in due anni in 15 cliniche, grazie al coinvolgimento proattivo dei pazienti a rischio. Servizi finanziari: Integra ha sfruttato l’intelligenza artificiale di Qlik per il lead scoring e la valutazione del rischio nel processo di prestito, prevedendo risparmi annuali di oltre 1 milione di dollari e dimostrando quanto l’intelligenza artificiale possa migliorare l’efficienza operativa e la redditività.

Questi esempi mettono in luce come l’IA, quando è perfettamente integrata con la solida tecnologia di integrazione e analisi dei dati di Qlik, possa aprire il business a nuove opportunità di efficienza, innovazione e miglioramento del coinvolgimento dei clienti in tutti i settori.

“Se pensiamo ai nostri clienti che utilizzano l’IA, vediamo un cambiamento fondamentale verso un’intelligenza artificiale scalabile, profondamente ancorata a solide basi di dati”, osserva James Fisher, Chief Strategy Officer di Qlik. “Il successo delle implementazioni dell’IA dipende da un’eccezionale gestione dei dati, un principio che guida da sempre la nostra strategia, ed è dimostrato in settori che vanno dalla sanità alla finanza. Il nostro obiettivo, anche grazie a Accelerator IA, è consentire alle aziende di sfruttare l’IA in modo efficace, se i dati su cui essa si fonda sono di qualità il potenziale di trasformazione dell’IA è pienamente garantito“.

Poiché le industrie riconoscono sempre più la necessità di integrare l’IA nelle operation per migliorare il processo decisionale, il cliente di Qlik IndianOil, per esempio, sta facendo passi significativi in questa direzione.

Sukla Mistry, direttore delle raffinerie di IndianOil, analizzando questo approccio proattivo, ha dichiarato: “Il nostro prossimo passo è quello di approfondire i modelli AI/ML e lavorare di più con le operazioni di raffineria sull’ottimizzazione dei processi, sui meccanismi di determinazione dei prezzi, sul monitoraggio dei progetti e sul CRM. In tutti questi processi utilizzeremo Qlik per visualizzazioni e approfondimenti, consentendoci di tenere traccia dei KPI e monitorare le operation in tutta l’organizzazione”.

Le caratteristiche di IA Accelerator

L’IA Accelerator di Qlik, disponibile per i clienti nuovi ed esistenti, offre un percorso diretto per una rapida integrazione del servizio, semplificando gli step iniziali delle aziende che si approcciano all’IA. Progettato per una rapida implementazione all’interno delle applicazioni Qlik già esistenti, questo servizio consente alle aziende di applicare e sperimentare praticamente le funzionalità dell’IA in modo semplice ed efficace. Ciò riflette l’impegno di Qlik nel rendere più accessibile l’intelligenza artificiale, aiutando le aziende ad approcciarsi senza timori alle tecnologie di intelligenza artificiale e ad esplorare il loro potenziale impatto sulle operazioni senza sostanziali impegni iniziali.

L’IA Accelerator di Qlik rappresenta solo un elemento di un ecosistema più completo, progettato per supportare le aziende in ogni fase del loro percorso verso i dati. Dall’integrazione e dall’analisi dei dati agli insight avanzati basati sull’intelligenza artificiale, Qlik offre una suite di soluzioni che lavorano insieme senza soluzione di continuità, aiutando le aziende non solo a comprendere il loro stato attuale, ma anche a prevedere le tendenze e automatizzare i processi decisionali.

I partecipanti al Qlik Connect, che si terrà a Orlando, in Florida, dal 3 al 5 giugno, avranno l’opportunità unica di esplorare l’avanguardia dell’innovazione dell’IA. L’evento di quest’anno prevede una sessione di panel con l’AI Council, che include Nina Schick, Dr.Rumman Chowdhury, Kelly Forbes e Dr. Michael Bronstein.