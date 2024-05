Enterprise Data Management: Irion e Orion Governance collaborano

Irion, specialista dell’Enterprise Data Management e produttore di Irion EDM, piattaforma end-to-end per la gestione dei dati e Orion Governance, la società che sviluppa l’Enterprise Information Intelligence Graph (EIIG), self-defined data fabric, hanno raggiunto un accordo di partnership con l’obiettivo di offrire al mercato le soluzioni più avanzate per la gestione dei dati aziendali.

Grazie a questa collaborazione, Irion arricchirà la propria offerta con le funzionalità avanzate di gestione dei metadati e data lineage della piattaforma EIIG di Orion Governance: i “metadata ingestor” miglioreranno ulteriormente le capacità di Irion EDM di connettersi con qualsiasi fonte dati e applicazione legacy all’interno di organizzazioni complesse.

Unire le forza per un Enterprise Data Management basato su AI e ML

La partnership tra le due aziende specializzate in data management permetterà a Irion di integrare ulteriori servizi alla sua piattaforma Irion EDM, la prima piattaforma end-to-end e con paradigma dichiarativo – 100% Made & Supported in Italy – per l’Enterprise Data Management. La piattaforma consente di raccogliere dati da qualsiasi fonte (on-premises o cloud), governarli per garantirne il corretto utilizzo, trasformarli e condividerli con i vari stakeholder; inoltre, possono progettare soluzioni verticali e complete di Data Management per soddisfare esigenze aziendali specifiche.

Inoltre, Orion Governance arricchirà la propria offerta, basata sull’Enterprise Information Intelligence Graph (EIIG) che sfrutta la profonda conoscenza delle tecnologie, dell’AI/ML e degli LLM per fornire una visione “single-pane” agnostica rispetto a vendor/tecnologia/cloud e funzionalità quasi in tempo reale, tramite il knowledge graph più completo del settore, grazie alle funzionalità avanzate per la Data Quality e ad altri moduli per la gestione dei dati di Irion EDM.

Le due aziende stanno inoltre esplorando la possibilità di espandere la partnership per l’Enterprise Data Management ad altre aree.

Dichiarazioni

“Sono molto fiducioso che la partnership con Orion Governance porti nuove opportunità di mercato, nei settori in cui già operiamo, come pure in quelli nuovi dove stiamo crescendo” sottolinea Alberto Scavino, co-founder e CEO di Irion. “Le capacità principali di EIIG possono migliorare ulteriormente l’offerta di Irion EDM per la gestione dei metadati e la Data Governance. La nuova soluzione combinata consentirà ai nostri clienti di sfruttare il valore dei propri dati in modo più efficiente e rapido. Irion porta oltre 20 anni di esperienza e successi nell’Advanced Data Quality e nell’Enterprise Data Management , che sono certo saranno di estrema importanza per i piani di crescita di entrambe le aziende”.

Ramesh Shurma, fondatore e CEO di Orion Governance, commenta: “È entusiasmante vedere due aziende innovative che uniscono le forze per costruire soluzioni di Enterprise Data Management che aiutino a gestire e governare i dati per le iniziative guidate dall’intelligenza artificiale. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di Irion per espandere la presenza di Orion Governance in Italia”.