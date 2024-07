EU AI Act: webinar gratuito per scoprirne tutti i segreti

Il 22 luglio dalle 11.00 alle 11.45 OneTrust propone un webinar gratuito nel quale saranno esaminate le principali disposizioni dell’EU AI Act, inclusi i requisiti per la trasparenza, la valutazione dei rischi e gli obblighi di conformità per i sistemi AI. Sarà inoltre discusso delle sfide e le opportunità che queste normative rappresentano per le aziende.

La sessione includerà anche una demo pratica della loro soluzione di AI Governance. Verrà mostrato come questa soluzione può aiutare le organizzazioni a ottimizzare i processi di gestione, documentazione e analisi. I partecipanti scopriranno come implementare le migliori pratiche di governance per l’AI e come utilizzare strumenti avanzati per monitorare e gestire i rischi associati all’intelligenza artificiale.

Questo evento dedicato all’EU AI Act è rivolto a professionisti del settore IT, Data & AI, e responsabili della compliance che desiderano rimanere aggiornati sugli sviluppi normativi e migliorare la gestione della propria infrastruttura AI.

