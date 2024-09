Gainsight e ChannelEngine partner SAP per customer experience più intelligenti e personalizzate

In occasione di SAP Customer Experience Live, SAP ha annunciato due nuove collaborazioni con Gainsight e ChannelEngine per aiutare le aziende a offrire customer experience più intelligenti e personalizzate. Queste collaborazioni mirano a ridefinire e potenziare nuove strategie di successo delle aziende, rafforzando al contempo l’impegno di SAP per una CX intelligente.

“L’ecosistema di SAP è composto da Partner che stanno risolvendo alcune delle esigenze più critiche per il business e si uniscono per rendere più efficienti i customer journey”, ha dichiarato Matteo Cremaschi, Head of SAP Customer Experience Sales di SAP Italia. “SAP continua ad espandere le sue collaborazioni in ambito CX per aiutare i clienti a creare soluzioni innovative e raggiungere i propri obiettivi più facilmente”.

SAP migliora il percorso di SAP Sales Cloud con Gainsight

Il percorso di vendita non è mai un percorso finito e le organizzazioni focalizzate sul successo dei loro clienti comprendono la necessità di soddisfare costantemente le loro aspettative e individuare nuove opportunità per crescere. Questo è un elemento chiave della strategia di SAP per SAP Sales Cloud, alla base della collaborazione con Gainsight.

In qualità di leader nel software per il customer success e la product experience, Gainsight consente ai clienti SAP di allineare le attività di vendita dei loro clienti, offrendo una customer experience perfettamente integrata che rafforza la fidelizzazione e promuove la crescita del fatturato.

L’integrazione delle soluzioni SAP Sales Cloud e Gainsight Customer Success porta numerosi vantaggi alle organizzazioni tra cui la possibilità di orchestrare processi di customer journey connessi, sfruttare l’automazione supportata dall’AI, standardizzare i flussi di lavoro e migliorare la pianificazione strategica degli account.

Per sviluppare una CX efficace, le organizzazioni hanno bisogno di integrare dati e intelligence rilevanti. Con un approccio componibile basato sul framework plug-and-play di SAP Sales Cloud, le imprese possono accedere e integrare senza soluzione di continuità i dati Gainsight all’interno della soluzione SAP Sales Cloud.

“Gainsight ha aiutato più di 2.000 aziende, tra cui molti dei marchi più importanti del mondo in tutti i settori, a trasformare le loro operazioni e a dare priorità alla fidelizzazione e alla crescita dei clienti”, ha dichiarato Chuck Ganapathi, COO e President di Gainsight. “Ora, fornendo a SAP Sales Cloud le funzionalità uniche di AI “human-first” di Gainsight, stiamo consentendo ai nostri clienti comuni di dedicare meno tempo al lavoro amministrativo e più tempo a concentrarsi sui clienti. E questo è solo l’inizio: non vediamo l’ora di approfondire la nostra collaborazione con SAP e promuovere ancora più innovazione insieme”.

L’integrazione offre informazioni complete sul customer journey, accessibili ai team di vendita all’interno di un’unica piattaforma. La visione a 360 gradi del cliente insieme all’analisi dei dati in tempo reale e ai flussi di lavoro e ai playbook automatizzati consentono ai responsabili di agire proattivamente sui rischi dei clienti e sulle opportunità di espansione. Permettono inoltre di migliorare e velocizzare il ciclo di vendita e di espandere le strategie di coinvolgimento post-vendita.

“Il successo dei clienti è una strategia che richiede dati, intelligenza e analisi per avere successo”, ha spiegato Liz Miller, vicepresidente e principal analyst di Constellation Research. “SAP e Gainsight stanno colmando le lacune che possono formarsi nell’ecosistema di clienti, ricavi e risultati mettendo intenzionalmente insieme i dati e le informazioni di mercato per accelerare la velocità decisionale e l’azione”. L’integrazione tra SAP e Gainsight è ora disponibile nel SAP Store.

La collaborazione di SAP con ChannelEngine, specialista nell’integrazione del marketplace

Quando si tratta di customer experience, i brand devono investire in una piattaforma end-to-end specifica di settore alimentata dai dati. Queste profonde connessioni consentono all’AI di prendere vita e garantire l’agilità e la flessibilità necessarie per innovare in base alla domanda dei consumatori e alle esigenze del mercato.

L’integrazione tra SAP Order Management Services e ChannelEngine, leader globale nel software di integrazione e gestione del marketplace, è il passo successivo di questo percorso.

Facendo leva su SAP Order Management Services, un hub centrale per le transazioni unificate con i clienti e incorporando integrazioni ampliate dall’AI, ChannelEngine consente alle aziende di aumentare il processo di gestione di ordini e stock per la vendita sul mercato di terze parti. Ciò consente di automatizzare e ottimizzare le operazioni del marketplace di terze parti, aumentando i ricavi e la redditività.

“La nostra integrazione diretta consente agli utenti di SAP Order Management Services di attivare senza soluzione di continuità oltre 950 nuovi canali di vendita e raggiungere i mercati internazionali”, ha dichiarato Jorrit Steinz, CEO di ChannelEngine. “Integrando l’automazione guidata dall’AI nella nostra piattaforma, abbiamo compiuto un passo fondamentale verso la semplificazione dell’e-commerce unificato globale. Questa collaborazione consente alle aziende di sfruttare l’immenso potenziale dei marketplace online di terze parti, promuovendo l’efficienza e la scalabilità delle opportunità, capitalizzando al contempo la fiducia e la vasta base di clienti di queste piattaforme”.

Grazie a una visione centralizzata delle operazioni di e-commerce in tutti i canali di prima e terza parte attraverso il reporting, l’analisi e gli insight sui KPI delle performance di vendita e del mercato, le aziende possono rivolgersi ai consumatori con precisione e promuoverne la fidelizzazione. Inoltre, questa integrazione consente alle aziende di snellire le operazioni di e-commerce, accelerare il time-to-market ed essere presenti su una gamma più ampia di marketplace.

“La fusione della tecnologia di gestione degli ordini con le soluzioni di integrazione del marketplace di terze parti segna una mossa strategica per le imprese che cercano di ottimizzare l’efficienza operativa ed espandere la loro presenza sul mercato”, ha spiegato Heather Hershey, Research Director di IDC. “Questo approccio consente alle aziende di gestire canali di vendita complessi sfruttando allo stesso tempo i vantaggi degli insight basati sull’AI per soddisfare meglio le richieste dei clienti.”

La piattaforma di integrazione marketplace ChannelEngine è ora disponibile su SAP Store.