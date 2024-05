GenerativeShield: uno scudo di difesa per i dati sensibili

La relazione tra aziende e clienti, si sta evolvendo e sempre più organizzazioni ricorrono all’Intelligenza Artificiale Generativa conversazionale, tecnologia che sfrutta la potenza di modelli avanzati di AI basati sull’apprendimento profondo per generare contenuti simili a quelli umani in risposta alle richieste degli utenti. Grazie alla loro capacità di automatizzare e semplificare compiti complessi in vari processi aziendali, gli assistenti virtuali sono oggi più popolari che mai. Tuttavia questo notevole progresso ha introdotto una nuova serie di sfide in termini di affidabilità, conformità e rischi relativi alla sicurezza.

GenerativeShield di S2E, è una soluzione all’avanguardia progettata per affrontare questi problemi e fornire una intermediazione sicura e conforme nell’utilizzo di assistenti dotati di IA, consentendo alle aziende di sfruttare le capacità della IA generativa conversazionale garantendo al contempo la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Mitigare il rischio di esposizione di dati sensibili con una moderazione tempestiva

GenerativeShield offre una funzione di moderazione immediata per ridurre il rischio di divulgazione di dati sensibili quando si interagisce con agenti dotati di IA. Questa funzione consente alle aziende di definire filtri specifici per identificare e avvisare gli utenti quando vengono rilevati dati sensibili all’interno della conversazione, definendo quale strategia di moderazione adottare in base alla tipologia di dato rilevato.

In altre parole, con GenerativeShield le organizzazioni hanno la flessibilità di concepire le proprie politiche di moderazione dei contenuti e possono anche specificare se i dati sensibili devono essere bloccati o se agli utenti deve essere concessa l’approvazione per la condivisione dei dati. Questo livello di controllo garantisce il mantenimento della privacy dei dati senza compromettere l’esperienza dell’utente. Questo sistema di filtraggio sensibilizza inoltre gli utenti aziendali sull’importanza della riservatezza dei dati, promuovendo una cultura di gestione responsabile delle informazioni quando si interagisce con agenti di IA conversazionale.

Occorre tenere presente che la moderazione può essere applicata anche alle risposte fornite dagli agenti stessi. In questo modo, le organizzazioni hanno un maggiore controllo sulla qualità e sui contenuti forniti agli utenti dagli assistenti virtuali: ad esempio, possono decidere che le risposte non debbano contenere informazioni personali, discriminazioni, reati, dati finanziari e altro ancora. La moderazione può essere applicata anche alle azioni, task, e aree di competenza che un assistente può gestire in autonomia: ad esempio, si può stabilire che un agente non possa fornire consigli finanziari, oppure orientare il comportamento di un utente a intraprendere un’azione specifica considerata rischiosa dall’organizzazione.

Disintermediazione, osservabilità e governance degli agenti conversazionali

GenerativeShield offre uno strato di disintermediazione dell’IA generativa conversazionale supportando la centralizzazione delle politiche di governance degli agenti conversazionali presenti in azienda. Integrando le API di GenerativeShield negli agenti IA, l’azienda uniforma le politiche di utilizzo e sicurezza attraverso i singoli agenti, aggiungendo un livello di sicurezza, moderazione e osservabilità replicabile nei diversi casi d’uso di cui l’impresa fa utilizzo. Questa integrazione è nativa con gli agenti realizzati attraverso Generative Pillars, l’offerta di S2E che raccoglie le competenze per la realizzazione di agenti conversazionali IA personalizzati e all’avanguardia con le ultime tecnologie e best practice. Attraverso Generative Pillars e GenerativeShield, S2E intende fornire gli strumenti necessari per una adozione controllata, responsabile, affidabile, e sostenibile di agenti IA in azienda.

Bisogna sottolineare che GenerativeShield è pienamente conforme al GDPR e offre un’infrastruttura sicura e un sistema di privacy dei dati integrati, in modo che le organizzazioni non debbano preoccuparsi di questo aspetto.

Le caratteristiche principali di GenerativeShield