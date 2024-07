Grandi cambiamenti nel mercato: Solana in ribasso, Chainlink ancora stabile, e l’arrivo di WW3 Shiba!

L’attuale tendenza al ribasso dei prezzi sta causando inquietudine tra i trader. I cambiamenti del mercato hanno spinto alcuni possessori di Solana e Chainlink a diversificare i propri investimenti includendo WW3 Shiba (WW3S), il primo memecoin SocialFi. Gli elementi play-to-earn del gioco e le possibilità di utilizzo nella vita reale lo rendono piuttosto popolare tra gli investitori durante la sua fase iniziale di offerta monete (ICO).

Questo articolo analizza la posizione attuale di Solana, il futuro di Chainlink, e lo status di WW3 Shiba come una delle criptovalute più performanti sul mercato.

Crollo di Solana



Il 27 giugno, il volume giornaliero della stablecoin USDC è sceso, in modo significativo ed inaspettato, del 90%. Questo è stato un duro colpo per Solana. Non appena è stata scoperta l’anomalia, immediatamente sono sorti sospetti sulla sua validità, e in molti hanno ipotizzato che il volume sia stato influenzato dal wash trading.

Ciononostante, Solana ha appena ricevuto un boost poiché all’inizio di questa settimana VanEck, un emittente di fondi negoziati in borsa, ha presentato la richiesta per lanciare un prodotto basato sull’asset, la più significativa nell’ultimo mese. Solana ha poi continuato a invertire le perdite poiché il token Solana (SOL) è salito al 15% in una sola settimana dall’inizio di maggio.

Attualmente, Solana ha un prezzo di $ 140.

Una forte ripresa per Chainlink



Questo mese il mercato delle criptovalute è stato impegnativo per Chainlink (LINK). Dopo essere sceso per diverse settimane, Chainlink ha assistito a una significativa ripresa. Una recente svolta degli eventi l’ha portato a superare il livello di supporto di circa $ 13,64. Sebbene anche altre monete di questo tipo siano relativamente instabili e possano aumentare improvvisamente, i tori (bull) sono ottimisti sulla sua ripresa nel lungo termine poiché sperano di uscire da questo intervallo.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il prezzo del token integrato di Chainlink, LINK, è di $ 13. Un aumento di valore del 7% nelle ultime ventiquattro ore, come indicato dalle informazioni di cui sopra. Nello stesso lasso di tempo, è stato osservato un aumento del 49,9% nel suo volume di trading, e la capitalizzazione di mercato di Chainlink ha ora raggiunto gli $ 8.

Tuttavia, come mostra l’osservazione precedente, il mercato ha ancora una prospettiva ribassista (bearish) sostenuta. L’indagine di AMBCrypto rivela che, nonostante le ottimistiche promesse, le fluttuazioni dei prezzi del token di Chainlink, LINK, hanno mostrato pochissimi segnali di rialzo nelle ultime ventiquattro ore.

WW3 Shiba è il nuovo Memecoin preferito dagli investitori

Dopo aver attirato l’attenzione di singoli investitori, WW3 Shiba ha consolidato la sua posizione come una delle migliori nuove altcoin da tenere d’occhio nella seconda metà del 2024. I fan di Web3 stanno sciamando su WW3 Shiba in previsione dell’ingresso del SocialFi nel blockchain gaming.

Se l’effettiva tabella di marcia di WW3 Shiba avrà successo, il memecoin potrebbe rapidamente raggiungere la vetta del mercato delle criptovalute. Il progetto ha riservato l’8% della sua fornitura totale di token per la quotazione su importanti DEX e CEX per facilitare un volume di scambi maggiore e un boom dei prezzi.

Grazie alla fondazione di WW3 Shiba in Ethereum, gli investitori stanno scoprendo anche come sia più accessibile l’acquisto di token WW3S durante la prevendita. La proiezione di guadagni del 580% nella prevendita è sicuramente possibile.

Infine, nonostante il calo dell’11% nell’ultimo mese, Solana sta cercando di recuperare e sta mostrando costanti segnali di crescita. Allo stesso modo, anche Chainlink (LINK) sta cercando di riacquistare forza.

Sulla stessa nota, dopo aver analizzato la tokenomica e il potenziale del modello P2E, la nuova moneta WW3 Shiba è stata consigliata come una delle migliori memecoin da acquistare.

