Gruppo Mirato scommette sull’intelligenza artificiale

Il Gruppo Mirato, specialista nel settore della bellezza italiana con brand iconici come Malizia, Splend’Or, Intesa, Geomar, Clinians e I Provenzali, continua il suo percorso di innovazione integrando l’intelligenza artificiale (AI) nei propri processi aziendali, dalla sicurezza informatica alla gestione produttiva e logistica.

Da quattro anni, il Gruppo Mirato ha implementato soluzioni avanzate di AI nel campo della cyber security, monitorando in tempo reale il traffico di rete e le comunicazioni aziendali. Ad oggi, sono operative sei AI che analizzano costantemente i dati e intervengono in caso di potenziali minacce, garantendo un livello di protezione proattivo e tempestivo.

Nel 2023, è stato introdotto un Security Operations Center (S.O.C.) attivo 24 ore su 24, che monitora e gestisce i dati elaborati dalle intelligenze artificiali, assicurando una copertura continua e reattiva in caso di incidenti informatici.

Ma l’innovazione non si ferma qui. Da circa due anni, ha implementato un sistema di automazione intelligente nei suoi stabilimenti, in particolare nel sito Mil-Mil, dove l’AI coordina autonomamente la movimentazione dei bancali, ottimizzando il flusso tra la produzione, il magazzino automatizzato e le baie di carico. Questo sistema avanzato tiene conto di variabili critiche come le scadenze dei prodotti e la gestione efficiente dello spazio di stoccaggio.

Il più recente sviluppo è rappresentato dall’uso dell’intelligenza artificiale per la pianificazione della produzione. Attraverso l’analisi dei big data aziendali – dalle vendite storiche agli ordini futuri, fino alle tempistiche di approvvigionamento – l’AI elabora proposte automatizzate per ordini di produzione e di materie prime, riducendo il rischio di overstock e out of stock.

Uno sguardo al futuro

Il Gruppo Mirato non intende fermarsi: i prossimi progetti puntano a integrare l’AI anche nei sistemi di business intelligence, per anticipare le esigenze del mercato e supportare le strategie di marketing e vendite. Inoltre, l’intelligenza artificiale sarà progressivamente introdotta anche nel settore della logistica per ottimizzare i trasporti tra i vari magazzini e garantire la tempestiva consegna ai punti vendita.

“L’intelligenza artificiale rappresenta un pilastro fondamentale del nostro percorso di innovazione tecnologica“, dichiara il Presidente Fabio Ravanelli. “Continuiamo a investire in soluzioni che non solo migliorano la nostra efficienza operativa, ma che ci permettono di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, mantenendo alto il nostro standard di qualità e competitività.”

Con questa strategia di digitalizzazione e automazione, il Gruppo Mirato consolida la sua leadership nel settore, confermandosi una realtà imprenditoriale capace di innovare senza perdere di vista la qualità e il servizio al cliente.