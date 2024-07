HYCU e Dell rafforzano la collaborazione

In questo articolo, Simon Taylor, Fondatore e CEO di HYCU spiega come gli utenti, con HYCU e Dell, possono proteggere gli ambienti di progettazione, sviluppo, produzione e ripristino.

Buona lettura!

HYCU, completa l’integrazione con le soluzioni Dell PowerProtect

HYCU, società operante nel segmento delle soluzioni di data protection come servizio, espande in modo significativo la portata e l’applicabilità delle proprie soluzioni a migliaia di nuovi clienti a livello globale. La collaborazione con Dell è proficua da diversi anni. HYCU supporta le unità Dell PowerProtect fin dalla nascita dell’azienda e le proprie soluzioni sono utilizzate in una ampia gamma di apparecchiature di Dell Technologies, tra cui Dell PowerScale, Dell ECS Enterprise Object Storage, server Dell PowerEdge e XCSeries.

Oggi HYCU migliora ulteriormente il proprio supporto grazie alla compatibilità con i software Dell PowerProtect Data Domain e DD Boost. Questa integrazione consente a HYCU di utilizzare il protocollo altamente ottimizzato che migliora significativamente il trasferimento dei dati e l’efficienza tra il servizio di backup e i sistemi di storage. Sia che si tratti di un’offerta PowerProtect Data Domain virtuale o fisica, i clienti possono eseguire backup più rapidi, incrementare la sicurezza, ridurre il traffico di rete e l’utilizzo di risorse con operazioni di classificazione, indicizzazione e worker nodes. Questa architettura ridurrà in modo significativo l’ingombro della protezione dei dati dei clienti. Consentirà una maggiore scalabilità con importanti risparmi sui costi e un ritorno più rapido sugli investimenti.

“L’integrazione di HYCU nell’ecosistema PowerProtect Data Domain amplia le capacità della nostra soluzione”, ha dichiarato David Noy, VP Data Protection Product Management di Dell Technologies. “La nuova integrazione di HYCU con il software DD Boost consente ai clienti di proteggere in modo più efficiente workload eterogenei on-premises, multicloud e SaaS”.

L’attenzione di HYCU all’integrazione completa fa sì che i clienti traggano vantaggio dalla conoscenza brevettata delle applicazioni della società, dall’architettura agentless e driverless con multi-tenancy integrata e dalle capacità di gestione scalabili. Queste caratteristiche facilitano la gestione senza soluzione di continuità di più fonti di dati e la facile migrazione tra diversi cloud e hypervisor on o off-premise.

Con l’evoluzione del settore tecnologico, in particolare con i cambiamenti tra i vendor di hypervisor, molte organizzazioni stanno rivalutando le proprie strategie per le infrastrutture. Con la crescente importanza di Microsoft Azure in ambito aziendale, HYCU comunica il supporto nativo per Azure Stack HCI. Di conseguenza, HYCU può proteggere ed essere eseguito su Dell Azure Stack HCI e Azure Stack Hub.

Oggi, un’azienda media utilizza più di 200 applicazioni SaaS, aggiungendo complessità alle esigenze di gestione dei dati. L’anno scorso è stato presentato HYCU R-Cloud, un’innovativa soluzione di protezione dei dati che si adatta a qualsiasi esigenza di dimensioni e supporta oltre 70 tipi di dati diversi, tra cui piattaforme come Atlassian, Okta, Salesforce, Monday.com e molte altre ancora. Oggi viene consentito alle imprese di mantenere il controllo sui propri dati SaaS, sia archiviati in sede che presso un MSP, utilizzando Dell ECS Enterprise Object Storage.

Con HYCU e Dell, è possibile proteggere gli ambienti di progettazione, sviluppo, produzione e ripristino. È possibile utilizzare workload tradizionali, iperconvergenti, archivi, oggetti SaaS e di nuova generazione con estrema facilità. Sono in cantiere altri aggiornamenti, attualmente in fase di rilascio controllato con partner e clienti selezionati. Si tratta di funzionalità che saranno generalmente disponibili nei prossimi mesi.

di Simon Taylor, Fondatore e CEO di HYCU