HYCU R-Cloud: arriva il supporto per Microsoft Entra ID

HYCU, azienda specializzata nel segmento delle soluzioni di data protection come servizio on-premise, cloud e SaaS e una delle società in maggiore crescita, ha rilasciato importanti aggiornamenti alla propria piattaforma di protezione dei dati HYCU R-Cloud, che consente ai clienti di ottenere una protezione aggiuntiva per le rispettive soluzioni di Identity and Access Management (IAM) grazie al supporto di Microsoft Entra ID. La novità è che i clienti hanno a disposizione un backup di classe enterprise e un restore a livello di singolo elemento per la soluzione IAM di Microsoft, ampiamente adottata, insieme a Okta e ai cloud security services. L’ultima integrazione con i servizi SaaS porta il numero totale di applicazioni e servizi cloud supportati a oltre 80, rendendo HYCU la piattaforma di protezione dei dati SaaS leader per gli utenti di applicazioni SaaS che necessitano di un rapido restore, di una protezione e di un controllo completo dei dati e delle configurazioni di security, dall’IAM ai servizi di rete e di firewall.

HYCU per Microsoft Entra ID offre alle imprese backup automatizzati e basati su policy, oltre a un rapido recupero a livello di tenant e al ripristino con un solo clic di configurazioni e dati. Questa nuova soluzione di HYCU colma una lacuna critica nelle strategie di protezione dei dati, garantendo la continuità operativa e migliorando la sicurezza delle aziende che si affidano a Microsoft Entra ID (ex Azure AD) per gestire l’accesso al proprio ambiente digitale. Nel nuovo State of SaaS Resilience Report, più di 400 responsabili IT hanno risposto che subirebbero un impatto significativo se i propri dati Microsoft Entra ID, SSO e IAM diventassero improvvisamente non disponibili a causa di un’interruzione, di un errore o di un attacco informatico. Per le policy e le configurazioni di Microsoft Entra ID, che sono soggette a errori umani a causa degli elevati tassi di modifica e sono il bersaglio principale di ransomware e malintenzionati, HYCU per Microsoft Entra ID offre non solo tranquillità, ma anche una soluzione completa.

Microsoft Entra ID è la struttura portante per la gestione delle identità di milioni di organizzazioni in tutto il mondo. Con oltre 610 milioni di utenti attivi su base mensile a decorrere dal 2023, di cui circa 400 milioni provenienti dagli ambienti Microsoft e 210 milioni relativi a workload non Microsoft, Microsoft Entra ID è diventato uno strumento indispensabile per le aziende di ogni dimensione. Questa ampia diffusione sottolinea l’esigenza di una soluzione di backup e restore di classe enterprise, creata appositamente per Microsoft Entra ID, ma che funzioni allo stesso modo anche in altri ambienti applicativi SaaS non protetti o non tutelati.

“Riteniamo che il supporto di Microsoft Entra ID in R-Cloud rappresenti una pietra miliare significativa nella protezione dei dati per le soluzioni IAM e i relativi servizi di sicurezza nel cloud”, ha dichiarato Simon Taylor, Founder e CEO di HYCU. “Microsoft Entra ID custodisce le chiavi di accesso alla sfera digitale di un’organizzazione. La nostra soluzione garantisce che tali configurazioni mission-critical siano sempre protette, consentendo ai team IT di gestire con fiducia il proprio ambiente e di riprendersi rapidamente da qualsiasi incidente, che si tratti di un’errata configurazione o di un cyberattacco sofisticato”.

Le caratteristiche principali di HYCU R-Cloud per il supporto di Microsoft Entra ID includono:

· Ripristino delle configurazioni con un solo clic, da singoli item all’intero sistema Microsoft Entra ID.

· Backup automatici con “backup assurance”, per una protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con registrazioni e notifiche complete.

· Copie a prova di ransomware custodite in uno storage cloud controllato dal cliente e non modificabile.

· Visualizzazione istantanea dell’intero patrimonio di dati, con l’indicazione delle applicazioni non protette e i fattori di rischio di terze parti.

· Protezione e ripristino unificati tra Microsoft Entra ID e Okta (Workforce Identity Cloud e Customer Identity Cloud) e AWS IAM.

· Protezione e ripristino addizionali di Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Route 53, AWS Web Application Firewall (WAF), AWS Parameter Store, Amazon Key Management Services (KMS).

“Poiché le soluzioni IAM diventano fondamentali per l’accesso, la comunicazione e la disponibilità delle applicazioni attuali, la necessità di proteggere le relative configurazioni e i dati non è mai stata così centrale”, ha dichiarato Subbiah Sundaram, SVP of Products di HYCU. “L’ integrazione del supporto di Microsoft Entra ID in R-Cloud garantisce un livello di protezione e di velocità di ripristino di tali configurazioni che non ha eguali nel settore”.

HYCU per Microsoft Entra ID è disponibile da subito nel Marketplace HYCU.