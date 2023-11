Il Forum Sostenibilità di Wolters Kluwer il 21 novembre 2023 a Milano in presenza e in live streaming

La direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e la conseguente adozione degli standard europei in materia di ESG, segnano una svolta importante sulla rendicontazione. Il nuovo contesto normativo solleva però una serie di questioni legate ai concetti di interoperabilità, connettività e misurabilità della sostenibilità. A queste tematiche è dedicato il Forum Sostenibilità “Dalla Dichiarazione non Finanziaria al Bilancio di sostenibilità: dal racconto al rendiconto”, organizzato da Wolters Kluwer con ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, in programma martedì 21 novembre 2023 dalle ore 10.00 a Milano, presso il Palazzo Emilio Turati in Via Meravigli 9B, e in live streaming (ISCRIVITI QUI).

Dopo i saluti e l’avvio dei lavori da parte di Wolters Kluwer, il Forum Sostenibilità si aprirà con l’intervento di Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze sul Decreto Legislativo italiano sulla rendicontazione di sostenibilità.

Seguiranno i saluti istituzionali di ANDAF e CNDCEC, per entrare poi nel vivo del forum. Grazie al contributo di diversi nomi di spicco della Sustainability Economics verranno analizzati sia la dimensione normativa che gli impatti concreti, anche attraverso esempi pratici di esperienze aziendali.

In particolare, durante Forum Sostenibilità saranno affrontate le priorità del processo di trasformazione della rendicontazione e della creazione di valore: dopo gli standard cross-cutting e tematici definitivi, sono in lavorazione i requisiti sector-specific, la tassonomia, le guidance sull’applicazione del concetto di materialità e di value chain, nonché gli standard per le PMI quotate e non.

Il programma completo del Forum Sostenibilità

10.00 Apertura dei lavori

Paola Maiorana, Direttore Scuola di formazione Ipsoa, Wolters Kluwer Italia

10.05 Il D.lgs italiano sulla rendicontazione di sostenibilità

Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze

10.20 Saluti di benvenuto

Elbano de Nuccio, Presidente di CNDCEC

Chairman: Carmine Scoglio, Vicepresidente di ANDAF e Responsabile Amministrazione, Bilancio e Fiscale presso Terna S.p.A.

10.45 Il contesto nazionale e sovranazionale

Massimo Tezzon, Segretario Generale OIC (Organismo Italiano di Contabilità)

11.15 La Direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità Aziendale (CSRD): lo stato dell’arte e le nuove linee guida su doppia materialità e value chain

Giulia Genuardi, Enel- Head of Sustainability planning, performance management and human rights, GSSB-GRI member, Enel Americas board member

11.55 Gli standard di rendicontazione: CSRD Delegated Act e i futuri standard per le PMI

Piermario Barzaghi, Partner, Risk Advisory & Sustainability Services, KPMG Advisory S.p.A

12.25 La dimensione finanziaria nel nuovo framework di rendicontazione di sostenibilità e il principio di Connectivity con il bilancio

Alessandra Cerruti, Deloitte Audit & Assurance – Membro EFRAG CAP – Responsabile Gruppo di lavoro Sostenibilità Assirevi

12.45 Il Framework dell’International Sustainability Standards Board: Nuovi standard, priorità e interoperabilità

Giorgio Alessio Acunzo, IFRS Desk Country Leader EY e Chairman dell’EMEIA ISSB working group di EY

13.05 L’evoluzione della Tassonomia Europea e della rendicontazione delle attività economiche eco-sostenibili

Carlo Luison, Partner Sustainable Innovation BDO Italia S.p.A.

13.30 Pausa lavori

14.30 Integrazione del Piano ESG nel Piano Industriale

Fabrizio Bencini, Partner Fondatore con delega ESG di KON – Società benefit

14.50 Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000, General Requirements for Sustainability Assurance Engagements

Luisa Polignano, Partner KPMG, Responsabile Commissione Principi di Revisione Assirevi

15.05 Il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) e la marcatura in XBRL. Di cosa si tratta? Quali implicazioni?

Andrea Fradeani, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Macerata, Membro dell’EFRAG ESRS Digital Reporting Consultative Forum, Collaboratore di XBRL Italia e Dottore commercialista

15.25 La tecnologia a supporto della sostenibilità

Sara Rosati, Director Solution Management – CCH Tagetik – Divisione Corporate Performance & ESG di Wolters Kluwer

15.45 Il ruolo di Andaf nel nuovo panorama ESG: identificazione delle principali criticità normative e delle priorità d’azione

Fabiana Lungarotti, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo del Polo Logistica/Gruppo FS e Membro OIC commissione su sostenibilità

Manuela Pietrobono, Referente Rapporto Integrato Gruppo Terna

16:05 Nuovi ruoli e responsabilità: integrazione e sviluppo delle competenze di sostenibilità

Franco Fontana – Business Assurance South Europe Person, Certification Manager and delegated to UNI commissions – Intertek

16.15 L’esperienza delle aziende

Beatrice Scappini, Sustainability Leader, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Docente universitaria, cofondatrice di IPLUS, Socia fondatrice dell’Associazione Probenefit

16.35 Criticità ESG: errori, rischi, costi

Antonio Salvi, Professore Ordinario di Finanza Aziendale, Università di Torino – Membro del Comitato Tecnico ANDAF Financial Reporting Standard

16.55 Saluti e conclusioni

Agostino Scornajenchi, Presidente di ANDAF