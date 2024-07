Juniper Networks presenta i suoi ultimi investimenti

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, annuncia il primo e più completo laboratorio multivendor per la convalida di soluzioni AI data center automatizzate end to end e operation automatizzate con soluzioni di switching, routing, archiviazione ed elaborazione sviluppate dai maggiori fornitori sul mercato. L’azienda presenta inoltre i nuovi Juniper Validated Designs (JVD), che accelerano il time to value nell’implementazione dei cluster AI. Juniper sta rilasciando anche nuovi importanti miglioramenti software che ottimizzano le prestazioni e la gestione dei workload AI su Ethernet. Con queste iniziative Operations for AI (Ops4AI), l’azienda sta collaborando con un’ampia gamma di partner dell’ecosistema infrastrutturale per poter offrire le migliori prestazioni dei workload AI tramite le infrastrutture di data center più flessibili e facili da gestire.

Juniper Apstra con Marvis per fornire funzionalità chiave Ops4AI

La soluzione di networking per l’AI esistente, elemento chiave dell’AI-Native Networking Platform di Juniper, consiste in un’architettura di data center spine leaf basata su Switch QFX Series e router PTX Series 400G e 800G ottimizzati per l’intelligenza artificiale. La soluzione è protetta da firewall ad alte prestazioni sostenibili, ad alta efficienza e gestiti tramite il software di assicurazione per data center Juniper Apstra e l’Assistente di rete virtuale Marvis. Juniper Apstra e Marvis forniscono funzionalità chiave Ops4AI, come l’intent based networking, la gestione di switch multivendor, l’application / flow / workload awareness, azioni proattive AIOps e un’interfaccia conversazionale GenAI. Con la soluzione di networking per l’AI completa di Juniper, clienti e partner possono ridurre i tempi di addestramento dell’AI (Job Completion Times, JCT), ridurre la latenza durante l’inferenza e aumentare l’utilizzo della GPU, diminuendo i tempi di implementazione fino all’85% e i costi operativi fino al 90% in alcuni casi.

Le novità introdotte nel software Ops4AI

Per semplificare i cluster AI e massimizzare ulteriormente le prestazioni della rete, Juniper ha apportato al software Ops4AI nuovi miglioramenti che, insieme, offrono un valore unico ai clienti. Le novità annunciate includono:

Autotuning del fabric per l’AI : la telemetria da router e switch viene utilizzata per calcolare e configurare automaticamente le impostazioni ottimali dei parametri per il controllo della congestione nella struttura utilizzando la funzionalità di automazione closed loop di Juniper Apstra per fornire le massime prestazioni dei workload AI.

: la telemetria da router e switch viene utilizzata per calcolare e configurare automaticamente le impostazioni ottimali dei parametri per il controllo della congestione nella struttura utilizzando la funzionalità di automazione closed loop di Juniper Apstra per fornire le massime prestazioni dei workload AI. Bilanciamento del carico globale : la visibilità end to end sui punti di congestione nella rete (ovvero switch locali e downstream) viene utilizzata per bilanciare il carico del traffico AI in tempo reale, offrendo una latenza inferiore, un migliore utilizzo della rete e JCT ridotti.

: la visibilità end to end sui punti di congestione nella rete (ovvero switch locali e downstream) viene utilizzata per bilanciare il carico del traffico AI in tempo reale, offrendo una latenza inferiore, un migliore utilizzo della rete e JCT ridotti. Visibilità end to end dalla rete agli SmartNIC: fornisce una visione olistica end to end della rete, inclusi gli SmartNIC di Nvidia (BlueField e ConnectX).

Il primo laboratorio Ops4AI multivendor per la collaborazione con l’ecosistema e la convalida delle operation

Apertura e collaborazione sono fondamentali per la missione di Juniper nel mondo del networking in quanto rappresentano l’unico modo per spostare i data center AI dall’attuale fase di sperimentazione al mercato di massa. Le operazioni end to end per l’infrastruttura di data center AI multivendor sono sempre state difficili, portando a soluzioni di data center AI integrate verticalmente, vincolate a un particolare fornitore e con lunghi tempi di consegna. Per questo motivo, Juniper ha lanciato il primo Ops4AI Lab del settore con la partecipazione dell’ecosistema dei partner di Juniper tra cui Broadcom, Intel, Nvidia, WEKA e altri leader di settore. L’Ops4AI Lab è situato presso la sede centrale di Juniper a Sunnyvale in California ed è aperto a tutti i clienti e partner qualificati che desiderano testare i propri workload AI utilizzando le più avanzate tecnologie di calcolo e di storage, fabric basati su Ethernet e operazioni automatizzate. I test di Ops4AI Lab utilizzano fabric Ethernet convalidati e offrono prestazioni paragonabili alle infrastrutture AI basate su InfiniBand.

Per utilizzare il laboratorio Juniper Ops4AI, gli utenti possono contattare direttamente il team commerciale di Juniper Networks a livello locale.

Juniper Validated Designs (JVD)

I Juniper Validated Designs sono documenti di implementazione dettagliati che danno ai nuovi clienti la certezza che la soluzione e la topologia scelte siano ben caratterizzate, ben testate e ripetibili, con conseguenti tempi di implementazione più rapidi. Tutti i JVD sono soluzioni integrate comprovate, testate in progetti di best practice basati su piattaforme e versioni software specifiche.

Juniper ha rilasciato il primo progetto pre-convalidato specifico per data center AI, basato su GPU Nvidia A100 e H100, storage dei partner dell’ecosistema Juniper e portafoglio di switch leaf e spine per data center di Juniper. Questo nuovo JVD Ops4AI integra i JVD esistenti per data center automatizzati e sicuri che includono spine QFX e PTX, switch leaf QFX, automazione dei data center e soluzioni SRX e vSRX/cSRX di Juniper per la sicurezza dei data center.

Networking per l’AI: appuntamento virtuale il 23 luglio

Le aziende potranno incontrare Bob Laliberte di CUBE e gli esperti di AI di Juniper il 23 luglio nel corso dell’evento virtuale “Seize the AI Moment”, un viaggio nel mutevole ecosistema AI data center con AMD, Broadcom, ePlus, Intel, WEKA e gli utenti finali AI data center Deutsche Bahn e PayPal. I partecipanti potranno scoprire come queste realtà di spicco e i clienti stanno creando data center AI sostenibili e ad alte prestazioni, realizzati per il presente e per il futuro.

Dichiarazioni

“I migliori vincono sempre e questo principio vale anche quando si parla di elaborazione, storage, rete e operation nei data center AI”, dichiara Praveen Jain, SVP and GM of AI and Data Center di Juniper Networks. “Juniper ha fatto un investimento significativo per sviluppare il laboratorio Ops4AI, JVD e un nuovo programma promozionale per offrire a clienti e partner la massima scelta, flessibilità e stabilità nella creazione di una soluzione GenAI completa. Non c’è mai stato un momento migliore per dare vita a soluzioni AI data center multivendor ad alte prestazioni, a bassa latenza, semplici, veloci ed economiche da implementare e operare.”

“L’intelligenza artificiale generativa rappresenta un carico di lavoro molto impegnativo per i data center e gli acceleratori AI (xPU) sono al centro di questo scenario”, commenta Justin Hotard, Executive Vice President, Data Center & AI Group di Intel. “Le soluzioni di intelligenza artificiale di successo si basano sull’integrazione aperta e collaborativa delle operazioni di calcolo con reti e storage ad alte prestazioni per l’addestramento dell’AI e l’inferenza affidabile e a bassa latenza. Intel sta portando l’intelligenza artificiale in tutte le aree dell’azienda, dal PC al data center fino all’edge, e siamo entusiasti di collaborare con Juniper poiché la loro innovazione nella rete Ethernet è vitale per interconnettere grandi cluster di intelligenza artificiale e ottimizzare i tempi di completamento dei lavori”.