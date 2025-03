La Santa Sede rafforza la partnership con NTT Data per Expo 2025

NTT DATA, azienda operante a livello mondiale nei servizi tecnologici e business digitale, ha siglato un accordo con la Santa Sede (Vaticano) a supporto delle attività di quest’ultima in Giappone, compreso l’allestimento di un padiglione a Expo 2025 Osaka, Kansai.

Nel corso di una cerimonia tenuta in Vaticano lo scorso 10 febbraio, l’accordo è stato firmato da NTT DATA e da S.E.R. l’Arcivescovo Rino Fisichella in rappresentanza del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo.

Secondo i termini dell’accordo, NTT DATA insieme al Dicastero, identificherà opportunità di collaborazione futura con l’obiettivo di creare nuovo valore attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate.

Contesto

NTT DATA contribuisce al benessere sociale in linea con la filosofia aziendale che prevede l’impegno a “creare nuovi paradigmi e valori, che aiutino a contribuire a una società più ricca e armoniosa“.

In quest’ottica rientra la partecipazione al progetto di realizzazione dell’archivio digitale della Santa Sede. Dal lancio di questo progetto più di 10 anni fa, NTT DATA ha intrapreso l’importante missione di aiutare a garantire che i preziosi beni della Città del Vaticano, patrimonio storico di tutta l’umanità, possano essere tramandati alle generazioni future grazie a AMLAD, una tecnologia di archiviazione digitale sviluppata da NTT DATA.

La portata dell’accordo tra NTT Data e la Santa Sede

L’accordo mira a rafforzare la partnership in corso.

Il 2025 è una pietra miliare per il Vaticano, che celebra l’Anno del Giubileo dal tema “Pellegrini della speranza” e partecipando all’Expo 2025 di Osaka, Kansai con il tema “La bellezza porta speranza“.

In questo ambito, il 10 febbraio 2025 NTT DATA e il Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, rappresentato dall’Arcivescovo Fisichella, coordinatore capo del Giubileo 2025 e direttore del Padiglione della Santa Sede, hanno firmato l’accordo durante una cerimonia tenutasi in Città del Vaticano per sancire la collaborazione su numerose attività del Vaticano in Giappone, inclusa la sua partecipazione a Expo 2025 di Osaka, Kansai.

“NTT DATA è il nostro partner tecnologico in Giappone. Apprezziamo il supporto nella nostra partecipazione all’Expo di Osaka-Kansai e siamo lieti di collaborare con un’azienda che comprende il significato e l’importanza del ruolo e delle attività della Santa Sede nel mondo, diffuse in tante parti del mondo”, ha dichiarato Monsignor Fisichella.

Prossimi passi

Utilizzando tecnologie all’avanguardia in rapida evoluzione, NTT DATA lavorerà per affrontare tematiche sociali comuni, inclusa la trasmissione del patrimonio culturale, e la creazione di nuovo valore preservando le fonti e rendendole disponibili agli utenti.

Inoltre, alla presentazione in anteprima del Padiglione della Santa Sede a Expo 2025 Osaka, Kansai, sarà utilizzata la tecnologia Personalized Sound Zone (PSZ), sviluppata da NTT Computer and Data Science Laboratories, per capitalizzare il concetto di spazio espositivo fornendo un’esperienza Acoustic XR che “consente a una persona di ascoltare solamente i suoni che desidera sentire, facendo sentire agli altri ciò che desidera ascoltino“.

Guardando al futuro, NTT DATA lavorerà per estendere l’accordo in modo da sbloccare ulteriori opportunità di collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, creando nuovo valore basato su tecnologie avanzate.